Congo-Kinshasa: Installation de la mutuelle de santé des enseignants à Kindu

La mutuelle de santé des enseignants de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema a été officiellement mercredi 18 février. Une délégation de la Mutuelle de santé des enseignants (MESP) séjourne dans cette ville, où elle a procédé à cette installation.

Cette étape marque le début de la prise en charge médicale des enseignants de la province, mettant ainsi fin à une longue période d'attente.

Un soulagement pour les enseignants

Désormais, les retenues effectuées mensuellement sur les salaires des enseignants (allant de 1 000 à 5 000 francs congolais) trouveront leur justification à travers l'accès aux soins de santé. Jusqu'ici, ces prélèvements étaient source de frustrations faute de contrepartie visible sur le terrain.

Le ministre provincial de l'Éducation, Mera Marungu Useni, qui a reçu la délégation venue de Kinshasa, n'a pas caché sa joie. Pour lui, cette installation est une réponse directe aux cris de détresse des enseignants.

« Nous l'accueillons parce que ça va donner maintenant le sens à l'existence de ces retenues de 1 000, 2 000 ou 5 000 francs. Les enseignants ont longtemps pleuré en se demandant pourquoi ils continuaient à contribuer sans voir l'importance de cette mutuelle. Aujourd'hui, c'est chose faite », a déclaré le ministre Mera Marungu Useni.

Il a profité de l'occasion pour remercier félicité l'autorité provinciale pour son implication dans la réussite de ce projet.

L'installation technique et administrative de la mutuelle devrait débuter dans les prochaines 48 heures à Kindu avant de s'étendre, progressivement, vers les autres territoires de la province.