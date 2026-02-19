Afrique de l'Ouest: Boad market Solutions - Adji Sokhna Mbaye nommée directrice générale

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a nommé, le 17 février, la Sénégalaise Adji Sokhna Mbaye directrice générale de sa nouvelle entité Boad Market Solutions. Cette structure se positionne comme un partenaire stratégique de référence des pays de l'espace Uemoa.

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a nommé, mardi 17 février 2026, la Sénégalaise Adji Sokhna Mbaye au poste de directrice générale de Boad Market Solutions. Jusque-là, elle était à la tête de Boad Titrisation, poste qu'elle occupe depuis avril 2022. Dotée d'un capital social de 2,3 milliards de FCfa et portée par une équipe expérimentée, avec un ancrage fort en Afrique de l'Ouest et une exposition aux standards internationaux, l'entité se positionne comme un partenaire stratégique de référence.

Selon la Boad, cette nomination marque une étape clé dans le déploiement opérationnel de l'entité créée pour accompagner les acteurs publics et privés sur les marchés régionaux et internationaux, en « concevant et exécutant des solutions financières innovantes en financements structurés et produits dérivés, répondant aux besoins spécifiques de ses clients ».

Parallèlement, Adji Sokhna Mbaye gardera ses fonctions de directrice générale de Boad Titrisation. Pour elle, Boad Market Solutions est conçue comme un pont entre les besoins de financement des économies africaines et une base d'investisseurs internationaux en quête d'opportunités structurées et sécurisées.

« Notre ambition est d'allier innovation financière, discipline d'exécution et impact durable », a exprimé Adji Sokhna Mbaye. Boad Market Solutions affirme ainsi sa volonté de contribuer activement au développement de solutions de financement structurées et adaptées aux enjeux de transformation des économies africaines.

Adji Sokhna Mbaye a démarré sa carrière en Asie, notamment à Hong Kong, au sein de Natixis, dans le desk Trading où elle passe deux ans (2012 à 2014). Par la suite, elle a rejoint la place londonienne, précisément Citigroup, en tant qu'analyste quantitative. Après deux ans, elle intègre l'équipe de structuration spécialisée dans l'élaboration des stratégies quantitatives.

Après ces années d'expérience, elle entama une parenthèse new-yorkaise à Citigroup, avant un retour à Londres où elle rejoignit la filiale américaine de Morgan Stanley. Au sein de cette structure, elle devient rapidement directrice exécutive des Stratégies quantitatives d'investissement.

Sur le plan académique, Adji Sokhna Mbaye a fait sa classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris. Elle est diplômée de l'École normale supérieure de Cachan, de l'École des Mines de Paris, des universités Paris-VII (Diderot) et Paris-VI (Pierre-et-Marie-Curie). Adji Sokhna Mbaye est aussi titulaire d'un Certificat en Négociation et de leadership obtenu à la Harvard Business School.

C'est avec elle que Boad Titrisation a réalisé ses opérations majeures. En mai 2023, elle a réalisé avec succès l'une des plus importantes opérations de titrisation lancées ces dernières années sur le marché financier de l'Uemoa, pour un montant historique de 150 milliards de FCfa, marquant ainsi un véritable intérêt des investisseurs pour cette opération inédite par sa structuration et par le montant recherché. Une opération lancée par un émetteur non souverain.