Sénégal: Mise à niveau des PME - 15 nouvelles entreprises accompagnées et 9 labels d'excellence décernés par le BMN

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) a organisé, le 17 février 2026, une cérémonie officielle de signature des conventions issues des derniers travaux du Comité de pilotage du Programme de Mise à Niveau Spécifique National (PSN). La rencontre, présidée par le Secrétaire d'État chargé des PME/PMI, a permis d'officialiser l'accompagnement de 15 nouvelles entreprises basées dans les régions de Dakar et Thiès, tout en distinguant neuf structures ayant atteint d'excellents taux de réalisation de leurs plans de mise à niveau.

En amont de la cérémonie, une délégation conduite par le Secrétaire d'État, accompagnée de la Directrice du BMN et des équipes techniques, a effectué le 16 février une série de visites auprès de quatre entreprises bénéficiaires. Cette immersion a permis de constater, de visu, les transformations opérées dans des secteurs variés tels que l'industrie, l'élevage, la restauration ou encore la logistique. Des avancées qui illustrent la diversité et le dynamisme du tissu économique sénégalais. Les échanges directs avec les entrepreneurs ont également permis d'évaluer l'impact concret du dispositif de mise à niveau sur leur performance et leur compétitivité.

Dans une note d'information reçue, le BMN indique que dans leurs interventions respectives, la Directrice du BMN, le Président du Comité de pilotage, le représentant de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Secrétaire d'État ont salué la qualité du travail accompli et rappelé la portée stratégique du programme, aligné sur les orientations de l'Agenda 2050.

927,4 millions FCFA d'investissements générés

Les primes publiques, attribuées à l'issue d'un processus rigoureux de sélection, ont joué un rôle de catalyseur. Les 415,1 millions FCFA mobilisés ont permis de générer un investissement global de 927,4 millions FCFA, entièrement porté par les entreprises elles-mêmes. À terme, ces investissements devraient aboutir à la création de 76 emplois décents et durables, en plus d'améliorer la productivité et la compétitivité des structures concernées.

La cérémonie a également été marquée par la remise de neuf Labels BMN à des entreprises ayant atteint des taux de réalisation exemplaires dans la mise en oeuvre de leurs plans. Dans une dynamique de renforcement des synergies, une convention de partenariat stratégique a été signée entre le BMN et la Banque Islamique du Sénégal.