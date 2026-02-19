Sénégal: Questions d'actualité - Le Pm Ousmane Sonko et son gouvernement face aux députés le 24 février prochain

Le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble de son gouvernement seront à l'Assemblée nationale le 24 février prochain pour répondre aux questions d'actualité. L'annonce a été faite mercredi, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Pour honorer la session trimestrielle de questions d'actualité, le Premier ministre Ousmane Sonko a indiqué mercredi, lors du Conseil des ministres, qu'il sera à l'hémicycle avec tous les membres de son gouvernement.

« Enfin, le Premier ministre a rendu compte de sa participation à la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue à Addis-Abeba les 14 et 15 février 2026, avant d'informer le Conseil qu'il se rendra avec l'ensemble du gouvernement, le 24 février prochain, à l'Assemblée nationale pour la session trimestrielle de questions d'actualité », lit-on dans le communiqué de conseil.

Vu l'évolution de l'actualité sénégalaise, le Premier ministre et son équipe seront notamment interpelé sur la crise universitaire, l'enquête sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) et l'affaire de l'homosexualité, notamment sa criminalisation.