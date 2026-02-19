Sénégal: Vente illégale de médicaments - « Docteur avortement » présenté au Procureur de Rufisque

Le principal administrateur du compte TikTok « Docteur avortement », domicilié à Fass (Rufisque), qui vendait illégalement des médicaments utilisés à des fins abortives, a été arrêté par la Division spéciale de lutte contre la Cybercriminalité (DSC). Il a été présenté de même que ses complices au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rufisque, ce mercredi 18 février 2026.

Dans le cadre de ses missions de cyberpatrouille et à la suite de l'exploitation de signalements citoyens, la Division spéciale de lutte contre la Cybercriminalité (DSC) a démantelé un réseau structuré de vente illégale de médicaments, utilisés à des fins abortives.

Les investigations techniques ont permis d'identifier le principal administrateur du compte TikTok incriminé, domicilié à Fass (Rufisque).

« Sous le pseudonyme de « Docteur avortement », il publiait des annonces promotionnelles ciblant des femmes en détresse, avant de finaliser les transactions via WhatsApp. Pour échapper à la justice, l'individu utilisait des comptes éphémères et de fausses identités », informe la police dans une note publiée jeudi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la même source, l'enquête a permis de remonter jusqu'à un fournisseur présumé établi à « Keur Serigne Bi » (Dakar). Un livreur a été interpellé en flagrant délit en possession de trois boîtes du médicament. Ce dernier a reconnu son rôle d'intermédiaire, percevant une commission sur chaque livraison illicite.

Au total, huit 8 personnes ont été interpellées dans cette affaire. Il s'agit de 3 hommes impliqués dans la gestion, la fourniture et la logistique du réseau. Mais aussi, de 5 femmes ayant entrepris des démarches pour acquérir ces substances afin d'interrompre leur grossesse.

Plusieurs téléphones portables, une motocyclette et des stocks de médicaments ont été placés sous scellés. Sur ce, la Police nationale rappelle que la vente de ces médicaments est strictement réglementée et que leur utilisation hors cadre médical présente de graves risques sanitaires.