Sénégal: Sécurité privée au Sénégal - L'État encadre le secteur

L'Assemblée nationale a adopté, ce mercredi 18 février, le projet de loi nº 03/2026 relatif aux activités de sécurité privée, marquant une étape importante dans l'encadrement et la modernisation de ce secteur stratégique.

L'État du Sénégal a décidé de renforcer les dispositifs de réglementation et de gestion de la sécurité privée à travers le pays. En fait, les députés ont voté le mercredi 18 février 2026 le projet de loi nº 03/2026 relatif aux activités de ce secteur.

Ce texte vise en réalité à instaurer un cadre juridique clair et précis destiné à renforcer la professionnalisation des acteurs de la sécurité privée. Il met l'accent sur la qualité des prestations offertes, la protection des droits des clients ainsi que la sauvegarde des droits et libertés des citoyens.

« À travers cette réforme, le législateur entend assurer une meilleure organisation du secteur, tout en garantissant une plus grande responsabilité des entreprises et de leurs agents », rapporte le communiqué de l'hémicycle.

Ainsi, le projet de loi prévoit également un aménagement des rapports de collaboration entre les acteurs de la sécurité privée et les agents de la Force publique.

Par ailleurs, le texte institue un organe de régulation chargé de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux activités de sécurité privée.