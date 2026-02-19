Togo: Le pari gagnant du textile

À la Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA), le textile s'affirme comme l'un des secteurs les plus rentables. C'est ce que rapporte La Nouvelle Tribune dans sa parution de ce jour.

Selon le journal, la performance du secteur s'explique par un écosystème industriel intégré qui facilite l'accès direct à la matière première locale, notamment le coton, tout en offrant des infrastructures modernes et une logistique optimisée. À cela s'ajoute un cadre incitatif jugé compétitif pour les investisseurs.

Toujours d'après la publication, cette dynamique attire de plus en plus d'opérateurs étrangers. Plusieurs entreprises, principalement indiennes, ont récemment choisi de s'implanter au Togo, misant sur le potentiel de transformation locale et les perspectives d'exportation.