Togo: Les Eperviers ont un nouveau sélectionneur

19 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le nom du nouvel entraîneur des Éperviers est désormais connu. La Fédération Togolaise de Football (FTF) a officialisé jeudi la nomination du technicien français Patrick Neveu à la tête de la sélection nationale.

À 72 ans, le coach expérimenté succède à Nibombé Daré, limogé il y a un mois en raison de résultats jugés insuffisants.

Né en 1953 à Dijon, Patrick Neveu possède l'un des parcours les plus riches parmi les français ayant exercé en Afrique. Après des débuts dans les divisions inférieures en France, il se forge rapidement une réputation d'entraîneur méthodique, rigoureux et fin connaisseur du football africain.

Il a dirigé plusieurs sélections nationales au Niger, en Mauritanie, au Gabon et en Haiti, notamment.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Éperviers restent marqués par leur unique participation à la Coupe du monde en 2006, en Allemagne. Depuis, le Togo peine à retrouver son rang continental. Les échecs répétés lors des CAN 2019, 2021, 2023 et 2025 ont accentué la pression autour de la sélection.

L'objectif fixé à Patrick Neveu est sans ambiguïté : reconstruire rapidement une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines et qualifier le pays pour les prochaines grandes compétitions.

Patrick Neveu a été préféré à d'autres techniciens de renom comme Hubert Velud ou Jean-Michel Cavalli. Ce choix traduit la volonté de la FTF de miser sur l'expérience et la connaissance du terrain africain.

Calme, discret mais exigeant, Neveu est reconnu pour son sens de l'organisation et sa capacité à structurer un projet sportif sur le moyen terme.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.