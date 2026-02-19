Togo: Un projet agricole turco-togolais lancé à Kévé

19 Février 2026
Togonews (Lomé)

L'Agence turque de coopération et de coordination (TİKA) a lancé ce mercredi un projet d'aménagement d'un périmètre maraîcher de 4 hectares avec maîtrise d'eau dans la région Maritime.

Le projet bénéficie à la coopérative « Edzi » basée à Kévé, dans la préfecture de l'Avé. Elle regroupe 33 producteurs, majoritairement des femmes.

La TİKA a procédé à l'aménagement du site, au labour mécanisé, à la fourniture de semences et d'équipements agricoles, ainsi qu'à l'installation d'un système d'irrigation californien.

Pour l'ambassadrice de Turquie, Muteber Kiliç, cette initiative est destinée à accompagner les politiques agricoles nationales et à dynamiser l'économie.

Active dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation et l'autonomisation des femmes, la TİKA confirme ainsi son rôle clé dans le renforcement du partenariat entre la Turquie et le Togo.

La TİKA est l'agence publique turque chargée de la coopération internationale et de l'aide au développement. Elle a été créée en 1992 et dépend du gouvernement.

TİKA est un instrument clé de la diplomatie d'influence turque. Elle accompagne l'expansion économique et stratégique d'Ankara, notamment en Afrique, où la Turquie renforce progressivement sa présence commerciale et politique.

