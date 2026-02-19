Ile Maurice: Réservoirs - La situation s'améliore, mais...

Bien que les précipitations observées ces derniers jours restent inférieures à la moyenne saisonnière, la situation des réservoirs d'eau est meilleure que l'an dernier. Selon les données de la Central Water Authority, le taux de remplissage dépasse largement celui de février 2025, confirmant une stabilité des niveaux d'eau, même si la prudence reste de mise.

Au 16 février, le volume total stocké s'élevait à 64,12 millions de m³, soit 69,5 % de remplissage. En comparaison, à la même date en 2025, le stockage ne représentait que 35,44 millions de m³, soit 38,4 %. Ainsi, le pays a enregistré un gain de 28,68 millions de m³ en un an, soit une hausse de 31,1 points.

Plusieurs barrages affichent des améliorations notables. Midlands est passé de 36 % en 2025 à 75,8 % en 2026 tandis que Bagatelle est passé de 37,8 % à 85,4 %. Mare-Longue a atteint 93,2 % contre 53,8 % l'an dernier, frôlant un niveau quasi maximal. De son côté, Mare-aux-Vacoas, principal réservoir du pays, est passé de 41,4 % à 61,4 %, et Piton-du-Milieu connaît également une hausse, passant de 38,1 % à 79,6 %. La Nicolière a progressé de 42,8 % à 55,1 % tandis que La Ferme, bien qu'en amélioration, reste le réservoir le moins rempli avec 44,7 %, contre 27,8 % en février 2025.

Ainsi, avec un taux de remplissage national avoisinant 70 %, le pays dispose d'une marge pour répondre à la demande en eau.