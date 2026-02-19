Ile Maurice: «India AI Impact Summit» - Le pays se pose en acteur régional

19 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, est à New Delhi depuis hier, avec la ferme intention de renforcer davantage le partenariat entre l'Inde et Maurice. Le sommet est prolongé d'une journée, jusqu'au 21 février, en raison de l'affluence exceptionnelle. L'événement rassemble non seulement des décideurs politiques, mais aussi des experts de l'industrie, des universitaires, des innovateurs technologiques ainsi que des représentants de la société civile, venus de 110 pays pour approfondir les discussions sur la gouvernance, la sécurité et l'impact sociétal de l'IA.

Dans le cadre de la participation de Maurice, le ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, est intervenu lors du panel du Safe & Trusted AI Working Group, hier. Il a rappelé que l'ambition du pays est de se positionner comme un acteur régional dans ce domaine, soulignant qu'un plan stratégique a été élaboré pour y parvenir et qu'il repose sur quatre principes : équité, responsabilité, inclusivité et redevabilité. À ce stade, le pays privilégie une approche axée sur la gouvernance, avant d'envisager une réglementation.

Soulignant que l'IA peut sauver des vies en quelques secondes, mais aussi en mettre en danger, le ministre a insisté sur la nécessité d'un cadre solide et anticipatif. Maurice défend ainsi une approche centrée sur l'humain, où l'intelligence artificielle doit servir la population et évoluer dans la transparence, dans le respect des droits constitutionnels.

Sur le plan pratique, il a indiqué que deux vitesses d'adoption sont observées entre les secteurs public et privé. L'approche nationale s'appuie sur un modèle - Public, Private, People, Partnership - pour favoriser la collaboration et l'innovation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des plateformes collaboratives alimentées par l'IA sont progressivement mises en place afin de moderniser les processus publics et de permettre une meilleure appropriation des outils technologiques. Il a soutenu que le renforcement des capacités nationales demeure une priorité. L'objectif est de préparer l'ensemble de la population à cette transformation technologique afin que chacun puisse tirer parti des opportunités offertes par l'intelligence artificielle, dans un cadre sûr, responsable et inclusif.

Après avoir été un pont financier, Maurice cherche désormais à renforcer sa position dans la dynamique de transformation numérique et à explorer de nouvelles collaborations stratégiques.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.