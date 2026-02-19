Ile Maurice: «India AI Impact Summit» - Le pays se pose en acteur régional

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, est à New Delhi depuis hier, avec la ferme intention de renforcer davantage le partenariat entre l'Inde et Maurice. Le sommet est prolongé d'une journée, jusqu'au 21 février, en raison de l'affluence exceptionnelle. L'événement rassemble non seulement des décideurs politiques, mais aussi des experts de l'industrie, des universitaires, des innovateurs technologiques ainsi que des représentants de la société civile, venus de 110 pays pour approfondir les discussions sur la gouvernance, la sécurité et l'impact sociétal de l'IA.

Dans le cadre de la participation de Maurice, le ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, est intervenu lors du panel du Safe & Trusted AI Working Group, hier. Il a rappelé que l'ambition du pays est de se positionner comme un acteur régional dans ce domaine, soulignant qu'un plan stratégique a été élaboré pour y parvenir et qu'il repose sur quatre principes : équité, responsabilité, inclusivité et redevabilité. À ce stade, le pays privilégie une approche axée sur la gouvernance, avant d'envisager une réglementation.

Soulignant que l'IA peut sauver des vies en quelques secondes, mais aussi en mettre en danger, le ministre a insisté sur la nécessité d'un cadre solide et anticipatif. Maurice défend ainsi une approche centrée sur l'humain, où l'intelligence artificielle doit servir la population et évoluer dans la transparence, dans le respect des droits constitutionnels.

Sur le plan pratique, il a indiqué que deux vitesses d'adoption sont observées entre les secteurs public et privé. L'approche nationale s'appuie sur un modèle - Public, Private, People, Partnership - pour favoriser la collaboration et l'innovation.

Des plateformes collaboratives alimentées par l'IA sont progressivement mises en place afin de moderniser les processus publics et de permettre une meilleure appropriation des outils technologiques. Il a soutenu que le renforcement des capacités nationales demeure une priorité. L'objectif est de préparer l'ensemble de la population à cette transformation technologique afin que chacun puisse tirer parti des opportunités offertes par l'intelligence artificielle, dans un cadre sûr, responsable et inclusif.

Après avoir été un pont financier, Maurice cherche désormais à renforcer sa position dans la dynamique de transformation numérique et à explorer de nouvelles collaborations stratégiques.