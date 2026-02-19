Afrique: Triathlon - Adrien Toulet remporte le sprint en Afrique du Sud

Le Mauricien Adrien Toulet a pris la première place au scratch sur la distance sprint en 1:13:20 lors du Blue Lagoon Triathlon, qui s'est déroulé le samedi 14 février 2026 à Langebaan, sur la côte ouest de l'Afrique du Sud.

Le Blue Lagoon Triathlon est un événement très prisé qui se déroule dans le cadre magnifique du complexe Club Mykonos. Pour les athlètes sud-africains, c'est une excellente façon de lancer leur saison de triathlon dans un décor de carte postale. La compétition proposait plusieurs distances pour s'adapter à tous les niveaux, rassemblant près de 1 000 participants au total.

On pouvait trouver, entre autres, les épreuves suivantes : ultra (2 km de natation - 78 km de vélo -16,2 km de course à pied), standard (1,5 km de natation - 40 km de vélo - 10,8 km de course à pied), aquabike (Des options étaient également disponibles pour ceux qui souhaitaient éviter la partie course) et sprint (750 m de natation - 20 km de vélo - 5,4 km de course à pied).

Et justement, sur la distance sprint, Adrien Toulet a remporté la compétition. Malgré la pression des locaux, il a su gérer sa course et franchir en premier la ligne d'arrivée. Alors que plus de 200 participants ont pris part au triathlon sprint, il a réalisé le meilleur temps au scratch et chez les seniors. Dans sa catégorie, il a devancé les Sud-Africains Vaughan De Guisti (01:17:42) et Michael Lord (01:19:55) respectivement.

Cette performance intervient après les déclarations du Mauricien fin janvier à Blue-Bay, lors d'une compétition organisée par la Fédération mauricienne de triathlon. Il avait alors annoncé son départ pour Stellenbosch, en Afrique du Sud, pour début février, afin de se préparer pour ses prochaines échéances : une compétition à Troutbeck (Zimbabwe), les Championnats d'Afrique sprint en avril à Blue-Bay et les Championnats d'Afrique de triathlon en Égypte en octobre.