Ile Maurice: Deux fourgons de police endommagés

19 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une intervention policière a dégénéré, mardi, à l'avenue Ravinale, Résidence Corps-de-Garde, à Trèfles, où une foule hostile d'environ 200 personnes a pris pour cible des policiers ainsi que leurs véhicules. Selon les informations rapportées, l'alerte a été donnée vers 18 h 10.

Sur place, les policiers ont constaté la présence d'un important attroupement composé d'hommes, de femmes et d'enfants. Plusieurs individus étaient armés d'objets divers, notamment de briques de béton, de bouteilles cassées et d'armes artisanales.

Malgré une tentative de dialogue afin d'apaiser la situation, la foule serait restée hostile, et aurait commencé à lancer des briques et des bouteilles en direction des policiers, dont deux ont été atteints par les projectiles, l'un au niveau du bas du dos et l'autre à la jambe. Ils ont toutefois décliné tout traitement médical.

Bilan de cette intervention : deux fourgons de police ont été endommagés : la portière arrière gauche d'un véhicule de l'Emergency Response Service (ERS) a été cabossée, tandis que le pare-chocs arrière d'un fourgon du poste de Stanley a été percuté et enfoncé. Deux voitures privées ainsi qu'une maison en béton ont également subi des dégâts.

Face à l'escalade et pour des raisons de sécurité, les policiers ont dû se replier. Des éléments de la Criminal Investigation Division de Stanley, de l'ERS, de la Divisonal Supporting Unit et de la Quick Response Team se sont alors rendus sur les lieux. Les véhicules endommagés sont au poste de Stanley en vue d'analyses. Une enquête est en cours.

