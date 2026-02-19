Ile Maurice: Cyclisme - Tristan Hardy entame une saison déterminante, fin février

Auréolé des titres de Rising Star aux Excellence Awards du Comité olympique mauricien (COM) et de Most Promising Sportsman aux National Sports Awards du ministère de la Jeunesse et des Sports, Tristan Hardy a mis le cap sur la France il y a quelques jours. Le cycliste a rejoint son équipe, la Team 31 Specialized, avec laquelle il entamera sa saison 2026 le 28 février.

«C'est bien de voir que les autorités reconnaissent les efforts consentis par les sportifs et offrent des récompenses. Personnellement, je leur suis très reconnaissant. Mais je pense qu'elles peuvent faire encore plus pour encourager tous les sportifs», confie d'entrée de jeu, Tristan Hardy.

Celui-ci s'est bien entraîné ces dernières semaines. «J'ai fait un bon bloc d'entraînement et je me sens pas trop mal au niveau de la forme. Mais je dois avouer que c'est dur de s'entraîner quand il fait si chaud. Je ne suis pas arrivé au pic de ma forme. J'espère atteindre un premier pic de forme à la mi-mars. Tout va dans la bonne direction», laisse-t-il entendre.

Ainsi, le week-end du 28 février et du 1eᣴ mars, Tristan Hardy prendra part au Challenge Anthony Perez une épreuve fédérale U19. Le samedi, aura lieu la Mapei Classic à Villemur-Sur-Tarn et le dimanche, la Ronde Bessieraine U19. «Ce sont des courses où il y a souvent des étrangers de bon niveau. Ce sera intéressant pour un début», lâche Tristan. Celui-ci mettra ensuite le cap sur l'Espagne et s'alignera sur le GP Les Franqueses KH7, une épreuve UCI junior (1.1J) le dimanche 8 mars. «Je vais enchaîner plusieurs courses UCI, jusqu'à mon retour à Maurice le 28 avril. Je vais faire de mon mieux pour réaliser de bons résultats», ajoute notre interlocuteur.

Le cycliste passera les épreuves du baccalauréat à partir du 10 juin et prendra part aux Championnats de Maurice du contre-lamontre et de course sur route à la fin du même mois. «Ensuite, je repars pour la France et je vais participer à plusieurs courses en Europe, dont celles auxquelles je me suis aligné l'année dernière, avant de participer aux Championnats du Monde au Canada fin septembre (20-27)», dit encore Tristan.

L'année 2026 sera déterminante pour le cycliste. Il devra réaliser les meilleurs résultats possibles afin d'être repéré par une équipe de développement en vue de la saison 2027. Pour l'information, les équipes de développement sont des structures «réserves» (souvent continentales) affiliées à des équipes WorldTour ou ProTeam, conçues pour former les jeunes talents U23 avant le passage professionnel. Tristan Hardy tient à remercier son sponsor Leal Group qui l'accompagne depuis deux ans, son équipe mauricienne, le Faucon Flacq SC, KFC, Jean-Philippe Lagane et son équipe française, la Team 31 Specialized.