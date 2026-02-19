Afrique: Basket-ball - Le Mauricien Leslie Chérubin nommé arbitre-superviseur

Leslie Chérubin a de nouveau été sollicité par la FIBA en tant qu'arbitre-superviseur. Le Mauricien fera, en effet, partie des instructeurs arbitres-superviseurs pour la phase qualificative de la phase aller (2e fenêtre de qualification) de la Coupe du Monde FIBA 2027.

Cette compétition se déroulera au Borg Al Arab Sports Hall à Alexandrie, en Égypte, du 26 février au 1eᣴ mars. Elle concerne le groupe D des éliminatoires de la Zone Afrique de cette Coupe du Monde au sein de laquelle, on retrouve quatre nations, soit l'Égypte, l'Angola, le Mali et l'Ouganda. «C'est toujours un honneur personnel et aussi pour le basket mauricien d'être nommé par les instances internationales», se réjouit Leslie Chérubin qui est désormais basé au Rwanda. «En tant qu'instructeur, je suis appelé à partager mes connaissances avec les arbitres élites africains qui officieront lors de cette phase qualificative.

Un autre instructeur sera à mes côtés, un Marocain. Nous aurons une grande tâche à effectuer. Un travail devra être effectué en amont de la compétition en Égypte. Il y aura une pre-competition clinic de deux jours avant le coup d'envoi lors de laquelle plusieurs thèmes seront abordés. Il y aura des analyses vidéo de situations de matches par exemple. C'est un travail de fourmi. Nous allons encadrer les arbitres afin qu'ils soient aptes à prendre de bonnes décisions», explique notre in- terlocuteur qui a obtenu sa licence d'instructeur après une formation en Côted'Ivoire en 2019.

Arbitre international depuis 1999, Leslie Chérubin a été nommé pour plusieurs éditions de l'Afrobasket senior hommes, des tournois de pré-qualification et de qualification olympique, de qualification de Coupe du Monde et trois saisons de la Basketball Africa League (BAL, dont 2 saisons pour arbitrer la finale) et deux éditions des Jeux de la Francophonie (une finale). «J'ai arrêté d'arbitrer. Mes dernières compétitions ont été une phase de qualification de la Coupe du Monde (nomination par FIBA Afrique) et les Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo (nomination par FIBA Monde), les deux en 2023», précise-t-il.

Comme instructeur, notre compatriote a été nommé pour le Road to BAL, l'Elite 16 (qui a lieu après le Road to BAL), les qualifications de l'Afrobasket senior hommes et dames, pour l'Afrobasket U16 et U18. Il a aussi assuré la formation des arbitres de zones, des formations d'arbitrage de niveau 1, de Young female referees et d'instructeurs nationaux.

Notons que la phase finale de la Coupe du Monde 2027 aura lieu au Qatar du 27 août au 12 septembre. Les qualifications vont concerner pas moins de 80 nations venant des 4 régions de la FIBA Afrique (16 équipes), d'Amérique (16 équipes), d'Asie et Océanie (16 équipes) et d'Europe (32 équipes).