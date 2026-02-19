Cote d'Ivoire: Cacaoculture - Bruno Nabagné Koné à l'écoute des producteurs de la coopérative Cayat à Adzopé

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, s'est rendu le 18 février 2026, à Adzopé, pour une visite de terrain au sein de la Société coopérative agricole de Yakassé-Attobrou (Coop-Co Cayat). Cette mission visait à échanger avec les responsables et les producteurs afin de mieux cerner leurs réalités, notamment les difficultés liées à la commercialisation.

« On ne peut réussir sans travailler avec les acteurs de terrain », a déclaré le ministre, en poste depuis deux semaines. Il a réaffirmé l'ambition du gouvernement de consolider la place stratégique de l'agriculture dans l'économie ivoirienne, en modernisant le secteur, en améliorant les rendements et en réduisant la pénibilité du travail.

Face aux préoccupations relatives aux stocks invendus et au système de contrepartie exigé pour l'exportation, il a assuré que des solutions seront étudiées, notamment la mise en place d'un mécanisme de garantie destiné à faciliter l'accès aux marchés internationaux. « Les producteurs sont les soldats invisibles de notre économie », a-t-il insisté.

La directrice générale de la coopérative Cayat, Traoré Awa, a présenté une organisation forte de 3 318 membres, exploitant 12 578 hectares pour une production annuelle de 8 479 tonnes. Toutefois, près de 2 000 tonnes demeurent invendues depuis fin décembre, entraînant un endettement des producteurs et des tensions sociales.

Malgré ces difficultés, la Cayat ambitionne de transformer 20 % de sa production d'ici à 2030 grâce à la mise en place d'une unité de transformation d'une capacité de 3 000 tonnes par an.

Une orientation saluée par le ministre, qui a promis un accompagnement de l'État afin de préserver les revenus des producteurs et de renforcer la compétitivité de la filière.