Cote d'Ivoire: Non, Alpha Blondy n'a pas « révélé un secret » sur une plateforme d'investissement - Une tentative d'hameçonnage vise FratMat.info

Depuis ce jeudi 19 février 2026, un prétendu article circule en ligne affirmant que Alpha Blondy aurait « accidentellement révélé un secret » en direct lors d'une émission télévisée, avant une interruption supposée liée à un appel de la Banque de Côte d'Ivoire.

Ce contenu, attribué frauduleusement à FratMat.info, est totalement faux. Le faux article soutient que Alpha Blondy aurait révélé une « plateforme secrète d'investissement » en direct . Toujours dans cet article on précise que l'émission aurait été interrompue. Un lien « exclusif » permettrait d'accéder à l'opportunité et le contenu pourrait être « bientôt supprimé ». Des strategies pour pousser les internautes au clic.

Ce que nous avons vérifié

Aucun article de ce type n'a été publié sur FratMat.info.

L'URL diffusée ne correspond pas au site officiel www.fratmat.info.

Le texte utilise des techniques classiques d'hameçonnage : urgence artificielle, ton sensationnaliste, promesse d'enrichissement rapide.

Aucun communiqué officiel ne confirme l'existence d'un tel événement.

Notre conclusion

Il s'agit d'une tentative d'escroquerie numérique (phishing) visant à :

Usurper l'identité de FratMat.info et exploiter la notoriété d'Alpha Blondy. Il est question aussi de rediriger les internautes vers un site frauduleux afin de collecter des données personnelles ou financières

Comment reconnaître ce type d'arnaque ?

Une URL inhabituelle ou suspecte doit attirer votre attention. Il en ai de même pour les discours alarmistes (« dépêchez-vous », « avant suppression »). Une promesse financière irréaliste et l'absence de publication sur le site officiel du média concerné doit interpeller le lecteur.

Recommandations aux internautes

Vérifiez toujours l'adresse du site dans la barre de navigation

Ne cliquez pas sur des liens partagés via des messages non vérifiés

Ne communiquez jamais vos informations bancaires sur un site douteux

