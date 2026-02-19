Cote d'Ivoire: Logement - La CNPC-CI formule ses attentes au ministre Sanogo Moussa

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo, a accordé le 16 février 2026, une audience à une délégation de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpc-CI).

Cette rencontre, la première depuis la nomination de Moussa Sanogo à la tête du ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, avait pour objectif de consolider le partenariat entre l'administration de tutelle et les professionnels du secteur. Ce, en vue de garantir le succès de la politique nationale du logement.

Après les civilités d'usage liées aux voeux de Nouvel An et aux félicitations protocolaires, la délégation, conduite par son président, Siriki Sangaré, a exposé au ministre les principales préoccupations de la corporation.

D'entrée, Siriki Sangaré a réaffirmé l'engagement de sa structure aux côtés de l'État. « Notre ambition est de soutenir le gouvernement dans la réalisation de logements au profit des villes et districts, et d'accompagner le ministère dans l'accomplissement de sa mission », a-t-il déclaré.

Tout en saluant la pertinence du programme présidentiel de logements sociaux initié en 2012, les promoteurs ont relevé plusieurs difficultés majeures qui entravent, selon eux, l'atteinte des objectifs fixés. Ils ont notamment insisté sur la nécessité d'instaurer une collaboration plus efficace, en particulier dans le domaine du foncier.

À l'issue de l'entretien, le vice-président chargé de la Politique générale et des réformes de la Cnpc-CI, Dr Yamoussa Coulibaly, a indiqué que les échanges ont porté sur la nécessité d'une plus grande célérité dans le traitement des documents administratifs relevant du ministère, la formation des acteurs du foncier et de l'immobilier, ainsi que l'accompagnement financier de l'État et des institutions bancaires.

Afin de structurer durablement ce dialogue, la Cnpc-CI a proposé la mise en place d'un cadre permanent de concertation.

Cette proposition a reçu un accueil favorable du ministre Sanogo Moussa, qui a salué la contribution déterminante des professionnels à la mise en oeuvre de la politique nationale du logement.

Le ministre a par ailleurs souligné l'importance d'un partenariat solide et pérenne, avant de réitérer sa disponibilité à accompagner les promoteurs sur l'ensemble des préoccupations soulevées. Il a notamment annoncé des mesures destinées à faciliter l'obtention des documents administratifs par les acteurs légalement constitués du secteur.