Afrique: Africa Sports - Ce qui attend Maxime Gouaméné

L'ancien joueur de l'Asec est le nouveau patron de l'encadrement technique du club Vert et Rouge.

Nouveau président de l'Africa Sports, Me Guillaume Zébé, vient de poser son premier acte fort à la tête du club. Il a nommé Maxime Gouaméné comme nouvel entraîneur. Il remplace à ce poste le Franco-Italien, Toto Nobile, qui était à sa deuxième saison depuis son retour au club.

Dans le communiqué signé des mains du premier responsable de l'Africa, Maxime Gouaméné a reçu comme feuille de route « d'amener l'équipe à réaliser une deuxième partie de saison meilleure que la première ».

Techniquement, cela suppose que l'ancien coach d'Isca devra faire mieux que les 4 victoires, 7 nuls et 4 défaites, soit 19 points sur 45 possibles enregistrés sous Toto Nobile. Les Membres associés mobilisés (Mam), dont bon nombre se réjouissent de ce changement, attendent plus. Ce qui les intéresse, c'est la montée en Ligue 1 après cinq interminables années passes au purgatoire.

Une mission qui s'annonce difficile vu l'adversité, mais pas impossible sur le plan mathématique. Il reste encore 11 journées et 5 points (deux victoires) seulement séparent l'Africa des équipes de la tête du classement que sont Yamoussoukro FC et Leader SC de Marcory.

Un défi énorme pour Maxime Gouaméné comme pour n'importe quel entraîneur. Champion de Côte d'Ivoire en 2024 avec le FC San Pedro, celui qu'on surnomme Rui Barros sait ce qui l'attend. Il connaît les exigences des supporters de l'Africa et sait qu'il a un bon coup à jouer.

Dans l'immédiat, Maxime Gouaméné devra poursuivre sur la nouvelle dynamique du club qui n'a plus perdu de matchs depuis le retour de la trêve (deux victoires et un nul en trois matchs). C'est pourquoi le déplacement à Yamoussoukro, ce dimanche, contre le leader, est capital.

En cas de victoire, les Aiglons reviendraient à seulement deux points de leur adversaire. Ce qui va créer sans nul doute un choc psychologique positif non seulement chez les joueurs mais également chez les membres associés. Gouaméné Maxime pourrait alors entamer aisément la refondation de son équipe. Avec de nouvelles méthodes et une nouvelle façon de jouer.

À dire vrai, malgré les bons résultats enregistrés par l'équipe ces dernières semaines, l'Africa n'a pas encore retrouvé le visage de l'équipe conquérante qu'on a connu par le passé. Le nouvel entraineur a déjà fait ses prouves partout où il est passé. Il sait insuffler sa philosophie à son équipe.

Le défi est énorme, mais c'est peut-être une opportunité pour le technicien ivoirien d'écrire une nouvelle belle page dans sa carrière. Outre le FC San Pedro, Maxime Gouaméné a fait ses armes à l'Asec Mimosas où il a remporté deux titres, à la Soa et à Isca. En 2021, il était le coach adjoint de l'Africa Sports.