Ile Maurice: Pluviométrie - Un mois de janvier en deçà de la moyenne

Le mois de janvier s'est révélé être le septième mois le plus sec des 30 dernières années, selon les données de la station météorologique de Vacoas sur la pluviométrie publiées ce mois-ci. Il n'a enregistré que 136 mm de pluie, soit 48 % de la moyenne historique.

La situation a été particulièrement sévère dans l'Ouest, où seuls 22 mm ont été relevés, ce qui correspond à 11 % de la moyenne habituelle pour cette période seulement. À titre de comparaison, janvier 2025 avait été le deuxième mois de janvier le plus sec des 25 dernières années, avec seulement 85 mm de pluie, soit 30 % de la moyenne historique. Les pourcentages de pluie enregistrés variaient entre 25 % et 40 % selon les régions. La pluviométrie en ce début d'année reste donc plus favorable que l'année dernière.

Pour suivre et analyser ces données, les météorologues utilisent le Standardised Precipitation Index (SPI), un indicateur recommandé par l'Organisation météorologique mondiale. Le SPI permet d'évaluer si une région reçoit plus ou moins de pluie que la normale sur une période donnée et de détecter les déficits pluviométriques. Selon cet indice, la fin de l'année 2025 était proche de la normale, avec un SPI légèrement négatif de -0,29, ce qui signifie que les précipitations étaient un peu en dessous de la moyenne.

Depuis janvier, le SPI indique un déficit pluviométrique plus marqué, suggérant que la sécheresse s'installe progressivement. Les prévisions montrent que cette tendance devrait se poursuivre dans les mois à venir, même si l'intensité reste modérée.

Les prévisions pluviométriques pour la période de février et avril annoncent des pluies en dessous de la normale, représentant environ 80 % de la moyenne historique. Pour ce mois de février, le pays pourrait recevoir autour de 240 mm, en mars, 235 mm et en avril, 175 mm. Ce déficit, même modéré, souligne l'importance de rester vigilant, notamment pour la gestion des ressources en eau et pour l'agriculture, qui dépend fortement des pluies de cette période.