Ile Maurice: Offensive antidrogue - Saisies à la pelle, interpellations en série

Une série d'opérations antidrogue menées par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) a conduit à plusieurs arrestations et à d'importantes saisies de stupéfiants dans plusieurs localités, notamment à Roche-Bois, Batterie-Cassée, Parc-Cochon, KaroKalyptus, Grand-Gaube et Résidence Vallijee, mardi. Les interventions ont été exécutées simultanément après une phase de préparation reposant sur des renseignements ciblés et une coordination renforcée entre plusieurs unités spécialisées de la police, dont la Special Support Unit, le Special Response Group, le Groupement d'intervention de la police mauricienne et la Police Dog Unit.

Au cours de ces opérations, les équipes de l'ADSU ont procédé à plusieurs perquisitions ayant permis la découverte de différentes substances illicites ainsi que de sommes d'argent suspectées d'être liées au trafic de drogue. À Batterie-Cassée, un homme de 57 ans, connu sous l'alias Zorro, a été interpellé après la saisie de plusieurs centaines de capsules de tramadol et de cabalin, ainsi qu'un sac contenant une poudre suspectée d'être de l'héroïne, pour un poids brut estimé à près de 1,95 kg. Les autorités évaluent la valeur marchande de cette saisie à plus de Rs 16 millions.

Meth et héroïne

Une autre intervention à Karo-Kalyptus a conduit à l'arrestation d'un jeune soudeur de 23 ans. Les policiers ont découvert plusieurs parcelles et dosettes de méthamphétamine et d'héroïne, une balance électronique ainsi qu'une somme de Rs 70 000 soupçonnée de provenir d'activités liées au trafic. La valeur des drogues saisies est estimée à environ Rs 416 200.

À Roche-Bois, une nouvelle perquisition a mené à l'interpellation d'un homme de 27 ans appelé Delvin. Les forces de l'ordre ont saisi de l'argent en espèces et en différentes coupures, suspecté d'être le fruit d'activités criminelles, ainsi que deux motocyclettes et un haut-parleur portable. Dans le même secteur, une femme de 41 ans a également été arrêtée après la découverte de plusieurs sachets d'héroïne, de cannabinoïdes synthétiques, d'huile de cannabis et d'argent liquide.

Toujours à Roche-Bois, une opération distincte menée à Julius Bouchera Street a permis la découverte de trois plants suspectés d'être du cannabis, mesurant entre 80 centimètres et un mètre. Le suspect, âgé de 45 ans, a été arrêté puis remis en liberté conditionnelle. Dans le nord, à Grand-Gaube, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation d'un musicien de 32 ans en possession d'environ 15,6 grammes de matière végétale suspectée d'être du cannabis.

Selon la police, ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'Objectif 1 du Plan stratégique 2026-2028 visant à intensifier la lutte contre le trafic de drogue et à renforcer la protection des communautés. Les autorités soulignent que les enquêtes se poursuivent afin d'identifier d'éventuelles ramifications des réseaux visés. Elles rappellent également que toutes les personnes arrêtées bénéficient de la présomption d'innocence en attendant la décision judiciaire.