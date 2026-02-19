Sénégal: Actes contre nature - Un individu arrêté à Tivaouane

Un individu a été interpellé le mercredi 18 février dernier par le Commissariat urbain de Tivaouane, pour détention d'images contraires aux bonnes moeurs et pratique d'actes contre nature. Selon une note de la Police publiée jeudi, le mis en cause a été placé en garde à vue pour la suite de la procédure.

Le 18 février 2026, aux environs de 02 heures 30 minutes, deux hommes ont conduit au Commissariat urbain de Tivaouane un individu appréhendé au quartier Darou Salam. Ces derniers, selon la Police, lui reprochent d'avoir sollicité un rapport sexuel contre nature auprès de l'un d'entre eux. Ainsi, un stratagème mis en place par les deux plaignants a permis de surprendre le mis en cause dans sa chambre.

« Lors de son interrogatoire, l'intéressé est passé aux aveux. Il a confirmé son orientation sexuelle, précisant s'adonner à ces pratiques depuis son jeune âge. Il a également admis avoir entretenu des rapports sexuels avec d'autres hommes et reconnu la tenue d'appels vidéo à caractère intime », rapporte la police sénégalaise.

D'après la même source, l'exploitation du téléphone portable du suspect, réalisée avec son consentement, a révélé la présence de séquences vidéo et d'images obscènes illustrant des actes sexuels entre individus de même sexe. D'ailleurs, une descente effectuée à son domicile sis au quartier Darou Salam de Tivaouane a permis la saisie d'un lot de matériel compromettant. Il s'agit de préservatifs et lubrifiants ; d'huiles de massage et de produits aphrodisiaques. Mais aussi des accessoires divers tels que des perles en cristal, des pommades spécifiques, de la crème dépilatoire et du matériel d'hygiène.