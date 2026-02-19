Sénégal: Le durcissement annoncé des peines contre les actes contre-nature, sujet le plus en vue

Dakar — Les quotidiens parvenus, jeudi, à l'APS traitent principalement de la volonté de l'Etat de durcir les peines contre les actes contre-nature.

L'Etat va durcir les peines visant les actes contre-nature, annonce le quotidien Vox Populi par exemple, en signalant l'adoption en Conseil des ministres, mercredi, d'un projet de loi modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal.

"Avis de tempête sur les homos et les lesbiennes", affiche L'Observateur, selon lequel le projet de loi adopté en Conseil des ministres devrait se traduire par un renforcement de la "répression des actes contre-nature". "La réforme prévoit une définition plus précise, un durcissement des peines et la sanction de l'apologie et du financement de ces actes", ajoute le même quotidien.

Le Soleil précise que le projet de loi en question "annonce des peines entre 5 et 10 ans, des amendes de 2 millions à 10 millions de francs CFA", relevant que dans le même temps, les accusations sans preuves "seront punies d'une peine de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 200.000 à 500.000 FCFA".

"On se demande cependant si ce durcissement [annoncé] des sanctions va suffire aux organisations qui luttent activement contre l'homosexualité au Sénégal", écrit le quotidien L'As, signalant que le pays est marqué depuis quelques jours par des "scandales liés à l'homosexualité, impliquant de grandes personnalités [...]".

Le journal Le Quotidien rappelle également que l'adoption de ce projet de loi devant se traduire par "une redéfinition plus stricte des actes contre-nature et une criminalisation de leur apologie", intervient dans un "climat marqué par une série d'interpellations".

Source A signale, à ce sujet, que la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar "a procédé à l'arrestation de deux nouvelles personnes", portant à 19, le nombre de suspects interpellés dans l'affaire dite Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie.

Libération rapporte que l'exploitation du téléphone du présumé homosexuel "piégé puis interpellé à Tivaouane", a abouti à une enquête qui s'oriente "vers un réseau tentaculaire entre Dakar, Mbour et Tivaouane".

Le quotidien Yoor-Yoor s'intéresse au conflit social né du gel du dernier accord d'entreprise que les travailleurs de la Radiotélévision sénégalaise (RTS) avaient signé avec la précédente direction de l'entreprise publique.

Selon la publication, la RTS "est au bord de l'implosion" après "l'audition musclée de cinq délégués syndicaux à la section de recherches de Colobane". Yoor-Yoor note que l'intersyndicale dénonce à ce propos "une tentative d'intimidation [...]".

Sud Quotidien s'intéresse à un tout autre sujet, relatif à la lutte contre la prédation foncière. "La grande offensive de Diomaye Faye", titre le journal, évoquant une "croisade" du président contre "les accaparements fonciers".

Le président Faye "a porté le fer au coeur du système qui s'était emparé du Plan d'urbanisme de détail (PUD) de la bande nord des filaos, de Guédiawaye à Malika et Tivaouane Peulh, le long du tracé de la Voie de dégagement nord (VDN3)". Il a signé, dans ce sens, un décret déclarant la zone d'utilité publique, "mettant fin à des années de controverse et ouvrant la voie à une reprise en main de l'Etat", indique le journal.