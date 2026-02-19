Sénégal: Rufisque - Plus de 3 700 personnes seront intégrées au Programme national de couverture sanitaire universelle

Rufisque — La Ville de Rufisque a signé une convention de partenariat avec l'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU), aux termes de laquelle 2.200 familles vulnérables, 1.000 élèves et 500 apprenants coraniques vont être enrôlés par le Programme national de couverture sanitaire universelle.

Selon le maire de Rufisque, Oumar Cissé, ce partenariat avec la SEN-CSU "dépasse la simple formalité administrative" et "reflète une volonté partagée de construire une cité plus solidaire".

Il s'agit d'un "acte historique qui scelle notre engagement commun pour la justice sociale et l'accès aux soins pour tous", a-t-il indiqué lors de la cérémonie de signature de ladite convention, mercredi.

Dans le cadre de ce partenariat, 3.723 personnes seront enrôlées parmi les plus vulnérables, dont 741 familles démunies (en raison de trois assurés par famille), 1.000 élèves et 500 "ndongo daara" (apprenants coraniques) des communes de Rufisque.

"La santé n'est pas un privilège. C'est un droit fondamental. Avec cette convention, nous agissons à notre échelle pour combler ces inégalités et redonner dignité aux plus démunis. Ensemble, nous démontrons que la synergie entre l'Etat et les collectivités territoriales est la clé d'une protection sociale efficace et inclusive", a déclaré M. Cissé.

Il a invité, à cet effet, l'ensemble des acteurs communautaires, des leaders d'opinion et des forces vives de Rufisque à s'approprier pleinement cette initiative. "La réussite de cette convention dépendra de notre mobilisation collective", a ajouté l'édile.

"C'est un acte fort, un signal fort que la Ville de Rufisque vient de poser. Je salue l'implication de tous les acteurs. Cela nous permettra de mieux servir les personnes nécessiteuses", a pour sa part déclaré le directeur général de la SEN-CSU, El Hadj Séga Guèye.

Il a invité les populations à adhérer massivement au Programme national de couverture sanitaire universelle et à se l'approprier.