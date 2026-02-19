Sénégal: Examen des projets de résolution de mise en accusation d'Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam, lundi

Dakar — Les députés sont convoqués lundi, à 11 heures, pour examiner les projets de résolution de mise en accusation des anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam, a-t-on appris de l'Assemblée nationale.

"Chers collègues, je propose de reprendre nos travaux le lundi 23 février 2026, à 11 heures, pour l'examen des projets de résolution de mise en accusation des anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam", a déclaré Mbène Faye, vice-présidente de l'Assemblée nationale.

Elle présidait mercredi les travaux de la plénière consacrée à l'examen d'un projet de loi relatif à la sécurité privée.

L'Assemblée nationale a été saisie par le ministère de la Justice pour traduire ces deux anciens ministres devant la Haute Cour de justice dans le cadre de la reddition des comptes.

Moussa Bocar Thiam est le dernier ministre de la Communication et des Télécommunications sous le régime de Macky Sall.

Abdoulaye Diouf Sarr, lui, détenait le portefeuille de la Santé pendant la période du Covid-19.

Un rapport de Cour des comptes publié en décembre 2022 fait état d'irrégularités dans la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (FORCE Covid-19), doté d'une enveloppe de 1.000 milliards de francs CFA.

"Je viens d'apprendre la convocation de l'Assemblée nationale pour une procédure de mise en accusation me concernant", a réagi, dans la soirée, Abdoulaye Diouf Sarr, sur sa page Facebook.

"À ce stade, je tiens à rappeler avec clarté que le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds Covid-19 ne m'a imputé aucune infraction financière", a ajouté l'ancien ministre.

D'autres dignitaires de l'ancien régime, comme Amadou Mansour Faye, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima, Ndèye Saly Diop Dieng, ont également fait l'objet de poursuites sur la base des conclusions du même rapport.