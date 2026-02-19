Sénégal: Thiès - Des femmes entrepreneures de trois régions en incubation au CERIP

Thiès — Le Centre de ressources et d'incubation de projets (CERIP) vient de lancer un projet visant à encadrer en trois mois 25 femmes entrepreneures des régions de Fatick, Kaolack et Thiès, dans le cadre du programme panafricain Investing in Young Businesses in Africa Women Entrepreneurs for Africa (IYBA WE4A), a constaté l'APS.

La cérémonie de lancement s'est déroulée mercredi à Thiès, en partenariat avec la GIZ, la coopération allemande.

La première étape nationale du programme panafricain IYBA WE4A vise à offrir un accompagnement intensif de trois mois à 25 femmes cheffes d'entreprises.

"C'est un projet qui vise à renforcer l'entrepreneuriat féminin, à faire croître les entreprises dirigées par les femmes et à les soutenir (à travers) l'accès au financement ainsi qu'au marché, la professionnalisation de leurs entreprises et (en) renforçant le réseautage entre elles", a expliqué la directrice de projet de GIZ Sénégal, Julia Karst.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet a été lancé en 2024 et va se terminer en septembre 2027, a signalé Mme Karst.

"Nous nous sommes réunis à Thiès pour démarrer la première cohorte de 25 entrepreneures qui ont été sélectionnées pour faire partie de ce programme qui va être déroulé par le CERIP à Thiès", a-t-elle renseigné.

Mme Krast a expliqué que "ces 25 entrepreneures vont maintenant suivre un programme de soutien d'une durée de 3 mois. Elles auront des éléments de formation, de coaching et d'accès au marché et au financement".

"Au total, nous avons choisi cinq incubateurs, cinq partenaires qui vont accompagner 400 femmes entrepreneures cette année et l'année prochaine au Sénégal", a-t-elle expliqué.

Elle a souligné qu'il est attendu des bénéficiaires une évolution au niveau des entreprises qui participent au programme, une augmentation de leur chiffre d'affaires, en termes de nombre d'employés, de professionnalisation et de "verdissement" de leurs entreprises.

Les entrepreneures ciblées évoluent dans des secteurs verts, avec un impact attendu.

"Nous attendons un impact sur leur autonomisation, cela veut dire augmenter la confiance dans la manière de gérer leur entreprise", a relevé la directrice de projet de GIZ Sénégal.

"C'est un programme qui vise à accompagner des femmes-entrepreneures dans les secteurs verts", a ajouté le directeur exécutif du CERIP Sénégal, Cheikh Alioune Ndiaye.

Il a précisé que 1.200 candidatures ont été enregistrées à travers tout le Sénégal, "dont 360 pour la région de Thiès et les régions centre, qui ont suivi un processus de sélection très rigoureux, faisant intervenir plusieurs professionnels".

"A l'issue de cette sélection, 25 ont été retenues, pour être accompagnées pendant 3 mois", a expliqué M. Ndiaye.

Sur cet effectif de 25 entrepreneures, les 14 sont de la région de Thiès, les cinq de Fatick et les six de la région de Kaolack, a-t-il indiqué.