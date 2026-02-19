Sénégal: Tivaouane - Les travaux du réseau de drainage des eaux pourraient être livrés avant le Gamou (ONAS)

Tivaouane — Les travaux d'assainissement du réseau d'évacuation des eaux pluviales lancés dans la ville de Tivaouane en novembre dernier ont été exécutés à 20% environ, un rythme jugé satisfaisant par le directeur général de l'Office national de l'assainissement (ONAS) Séni Diène.

Globalement, trois à quatre mois après le démarrage du chantier, le taux d'exécution avoisine les 20 %, note Séni Diène. Si cette cadence est maintenue, les travaux pourraient être achevés dans un délai de six à huit mois, soit bien avant la célébration du Gamou, a-t-il indiqué.

Le DG de l'ONAS effectuait mercredi une visite de suivi de ce chantier engagé par ses services dans la cité religieuse.

Il s'est notamment rendu à la préfecture, au cours de son déplacement, pour échanger avec l'autorité administrative sur les mécanismes de gouvernance et de contrôle du projet.

Les discussions ont notamment porté sur la mise en place d'un comité de suivi regroupant l'ensemble des parties prenantes, y compris des représentants désignés de la ville religieuse.

Ce comité avait identifié, lors d'une première rencontre, d'éventuelles contraintes susceptibles d'entraver l'exécution des travaux, afin d'anticiper et de prévenir les blocages qui seraient constatés.

"Cette initiative nous permet d'anticiper sur la résolution des problèmes", a-t-il relevé après les échanges. Il a salué la "responsabilité et l'engagement" du comité de suivi.

Des avancées significatives sur les deux lots

Après la préfecture, la délégation a fait le tour des sites abritant les travaux.

Au niveau du lot 2, situé au sud de la ville, quatre à cinq ateliers étaient en activité, lors du passage de la délégation.

L'entreprise a déjà réalisé environ 850 mètres linéaires de dalots préfabriqués et coulés in situ.

Pour ce lot, la consistance globale des travaux porte sur 3,6 km de dalots de grand diamètre et 3,8 km de petit diamètre.

À ce stade, près de 800 mètres ont été exécutés sur un linéaire de 3 km, traduisant un taux d'avancement jugé encourageant.

Au lot 1, situé au nord de la ville, le linéaire global est de 2,6 km, avec 1,05 km de réseau secondaire.

Environ 1 km a déjà été réalisé sur un total de 3 km prévus.

L'entreprise en charge du chantier a mobilisé douze ateliers, mais elle a toutefois été invitée à renforcer davantage ses équipes, avec l'ajout de trois à quatre ateliers supplémentaires, afin d'accélérer le rythme d'exécution des travaux.

Un projet structurant pour 86.000 habitants

D'un coût global de 7,5 milliards de FCFA CFA, le projet prévoit la réalisation de 13,4 km de canaux en béton armé pour le drainage des eaux pluviales, ainsi que 210 regards à grilles avaloirs et leurs équipements connexes.

Ces infrastructures permettront de réduire de manière significative les inondations récurrentes dans les quartiers de Kouly, Cité Serigne Mansour, Fogny, Keur Khaly, Djeddah et Point Bas.

À terme, près de 86.000 personnes devraient être protégées contre les effets des inondations.

Lors de la cérémonie de lancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, avait pris l'engagement moral, devant les autorités administratives, religieuses et les populations, de veiller au respect des délais contractuels.

La visite du directeur général de l'ONAS s'inscrit dans cette dynamique de suivi régulier et de respect des engagements pris

