Maroc: Amine Laghidi distingué par le Sommet de Trieste et nommé au Conseil consultatif

19 Février 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

Le professeur Amine Laghidi, également président de diverses institutions internationales, a remporté le Prix spécial du Sommet de Trieste, un port majeur de la mer Adriatique et un enjeu stratégique pour l’Europe centrale et les Balkans. Il est ainsi le premier Marocain, Africain et Arabe à être honoré de cette distinction.

Dans le cadre du sommet, Laghidi a également été nommé au Conseil consultatif, en reconnaissance de ses contributions à la promotion de la paix, du commerce et de l’investissement international. Lors de sa conférence, il a souligné le rôle stratégique du Maroc, sous la direction du roi Mohammed VI, en Afrique, dans l’Atlantique, en Méditerranée et à l’échelle mondiale.

Cette distinction complète plusieurs reconnaissances récentes. Laghidi a été nommé membre distingué de l’Académie diplomatique internationale de Ludovika en Hongrie, a été honoré à Londres, a présenté une conférence au Future Resilience Forum (FRF) et a rejoint le Conseil consultatif d’AWIEF, ONG africaine de leadership féminin dotée d’un statut consultatif auprès de l’ONU.

En octobre 2025, il a été élevé au rang de membre honoraire de l’Académie diplomatique de Ludovika, institution reconnue pour son rôle dans la formation diplomatique en Europe centrale. Cette reconnaissance souligne son engagement dans la diplomatie économique et parallèle, ainsi que dans des questions globales telles que la sécurité alimentaire, l’éducation, la déradicalisation et la gestion des crises.

Lors de sa récente visite à Budapest, Laghidi a présenté une conférence sur l'initiative Royal Africa-Atlantic et Sahel, tout en dirigeant une masterclass à l'académie Ludovika, consolidant ainsi son statut de personnalité influente en matière de diplomatie internationale.

