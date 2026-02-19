Sénégal: Saint-Louis - La Marine nationale rend hommage aux trois soldats disparus en mer

Une cérémonie sobre et émouvante s'est tenue ce jeudi à la base navale Capitaine-de-vaisseau-Ahmedine-Fall de Saint-Louis. Les Forces armées sénégalaises y ont rendu un dernier hommage aux trois marins décédés lors du chavirement d'une vedette en mission, le 12 février dernier.

La Marine nationale sénégalaise a honoré, jeudi à Saint-Louis, la mémoire des matelots de première classe Aly Sow, Abdoulaye Seck et Narcisse Kouboun Assine, disparus en mer lors d'une mission fluviomaritime à l'embouchure du fleuve Sénégal.

La cérémonie de recueillement s'est déroulée à la base navale Capitaine-de-vaisseau-Ahmedine-Fall, en présence de l'amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale, du commandant de la zone militaire n°2, du gouverneur de Saint-Louis, ainsi que des autorités civiles et militaires et des familles des victimes.

Prenant la parole, le commandant de la base navale du Nord, Abdoul Wakhab Sarr, est revenu sur les circonstances du drame et le parcours des disparus. « Nous voilà réunis pour rendre un dernier et ultime hommage à nos camarades disparus le 12 février 2026 lors d'une mission en mer », a-t-il déclaré. Il a salué des militaires « engagés volontaires » qui « se sont illustrés par leur engagement et leur détermination sans faille au service de la Nation », mettant en avant leur discipline et leur sens élevé du devoir.

Formés au 12e Bataillon d'instruction de Saint-Louis avant leur spécialisation maritime, les trois marins participaient activement aux missions de patrouille, d'assistance aux pêcheurs et de secours en mer. Leur dernière sortie, le 12 février, leur a été fatale.

Le commandement a, par ailleurs, mobilisé d'importants moyens terrestres, navals et aériens pour les opérations de recherche et de secours, ce qui a permis de sauver dix membres de l'équipage, évacués vers des structures sanitaires.

Au nom du haut commandement militaire, Abdoul Wakhab Sarr a présenté les condoléances officielles aux familles endeuillées, saluant la mémoire de « valeureux militaires » dont les noms, a-t-il assuré, « resteront gravés dans le panthéon des marins ».

La cérémonie s'est achevée dans un profond recueillement, sous le sceau de l'hommage national.