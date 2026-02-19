Sénégal: Nouveau partenariat pour le basketball sénégalais - Capelli Sport devient l'équipementier officiel

19 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

La Fédération Sénégalaise de Basket-ball (FSBB) a annoncé la signature imminente d'un contrat avec la marque américaine Capelli Sport, qui deviendra le nouvel équipementier officiel des équipes nationales. La cérémonie de signature est prévue le lundi 23 février 2026.

Présente dans de nombreux pays et impliquée dans plusieurs disciplines sportives, Capelli Sport est notamment partenaire de la NBPA (National Basketball Players Association), le syndicat des joueurs de la NBA. Ce partenariat renforce la visibilité internationale du basket sénégalais et ouvre de nouvelles perspectives en matière d'équipement et d'image.

