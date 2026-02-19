Sénégal: Régulation et souveraineté informationnelle - Vers un partenariat renforcé entre Dakar et Rabat

La visite d'une délégation sénégalaise de professionnels des médias à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (Haca), le 18 février à Rabat, a surtout permis de tracer des perspectives concrètes de collaboration entre les deux pays en matière de régulation et de gouvernance médiatique.

Reçue par la Présidente de la Haca, Latifa Akharbach, et le Directeur général, Benaïssa Asloun, la délégation conduite par Habibou Dia et Mouhamadou Lamine Niang, Directeur général de la Société Sénégalaise de Presse et de Publications, éditrice du quotidien Le Soleil, a échangé sur les mutations profondes du paysage audiovisuel africain.

Au coeur des discussions, il a été question de renforcer la coopération entre la Haca et le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (Cnra), dans un contexte marqué par l'essor des plateformes numériques et la circulation transfrontalière des contenus. Les deux parties ont affiché leur volonté d'intensifier le partage d'expertise, notamment en matière de suivi des programmes, de régulation des contenus numériques, de protection du pluralisme politique et de lutte contre la désinformation.

La perspective d'un accompagnement technique marocain dans la mise en place de la future instance sénégalaise de régulation des médias dont le projet de loi a récemment été adopté en Conseil des ministres constitue l'un des axes majeurs évoqués. Cette coopération pourrait se traduire par des sessions de formation, des échanges de cadres, ainsi que par l'harmonisation progressive des pratiques réglementaires.

Les échanges ont également mis en avant l'importance d'une action concertée au sein du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication, afin de défendre une souveraineté informationnelle africaine face aux grandes plateformes mondiales et aux flux informationnels déséquilibrés. Une coordination accrue sur les questions de régulation des contenus en ligne, de protection des processus électoraux et de respect des droits des usagers figure parmi les priorités partagées.

Au-delà des autorités de régulation, la dynamique de coopération concerne également les groupes de presse. La transition numérique, la diversification des modèles économiques et la mutualisation des expériences en matière d'innovation éditoriale constituent des chantiers ouverts entre acteurs marocains et sénégalais.

Cette visite marque ainsi une étape vers un partenariat structuré et durable, fondé sur l'échange d'expertise, la formation et la co-construction de réponses africaines aux défis globaux de l'écosystème médiatique.