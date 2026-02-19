Sénégal: Engagement citoyen - « Taku Défar Darou Mouhty », un modèle d'initiatives locales réussies

Depuis 2020, la commune de Darou Mouhty connaît une nouvelle dynamique, avec l'association « Taku Défar Darou » qui regroupe plusieurs fils de la deuxième capitale du Mouridisme. Cette entité oeuvre dans divers domaines pour booster le développement de la cité de Mame Thierno Birahim Mbacké.

Si pour certains, la Covid-19 et ses restrictions ont renforcé le sentiment de solitude et d'individualisme, à Darou Mouhty, la pandémie a été l'occasion de cultiver une grande solidarité et de l'entraide, avec des liens qui se sont renforcés. C'est ce qui a justifié la création de l'association « Taku Défar Darou », née des difficultés causées par la crise de la Covid-19, notamment des restrictions qui ont impacté des familles de la commune de Darou Mouhty, les empêchant de joindre les deux bouts.

Selon Abdourahmane Samb, actuel coordonnateur de la structure, des habitants de Darou Mouhty ont décidé d'aider des familles qui étaient dans le besoin. « Nous avions commencé à distribuer des produits alimentaires aux nécessiteux », confie-t-il.

Partant de cet acte jugé important, les initiateurs ont décidé de formaliser leurs interventions en créant une association sociale inspirée de « Touba Ça Kanam », une structure qui appuie les communautés, dans divers domaines, dans la capitale du Mouridisme. Les initiateurs sont ainsi allés voir Serigne Abass Mbacké, khalife de Darou Mouhty, à l'époque, pour lui exposer leur projet et avoir son approbation.

Depuis lors, l'association « Taku Défar Darou » intervient dans divers secteurs : culture, santé, éducation, répondant ainsi aux besoins de la deuxième capitale du Mouridisme. Afin de mettre en oeuvre ses projets, des cotisations sont collectées auprès des sections locales et de la diaspora, selon le coordonnateur.

Plus de 1,8 million de FCFA collectés par mois

Dans la commune de Darou Mouhty, Abdourahmane Samb explique que les membres se réunissent mensuellement pour collecter des cotisations. « Chaque mois, on peut réunir jusqu'à 1,8 million de Fcfa », a-t-il indiqué, saluant l'engagement des organisations féminines qui font un travail considérable. L'argent est réinvesti dans divers secteurs de développement.

Pendant le ramadan, l'association appuie les nécessiteux. « Chaque année, des denrées alimentaires, d'une valeur de plus de 3 millions de FCfa, sont distribuées à plus de trois cents familles », a expliqué M. Samb.

Une façon, selon lui, de rester fidèle à la vocation sociale de l'association. La structure a aussi aidé les nouvelles habitations, en améliorant l'accès à l'eau. « Taku Défar Darou » a ainsi installé des robinets, dans différentes localités de la cité religieuse, pour répondre aux besoins de la ville en expansion.

500 lampadaires implantés

Dans le domaine sanitaire, la nouvelle maternité du centre de santé Mame Thierno Birahim Mbacké est l'oeuvre de l'engagement citoyen des membres de cette entité. Ce projet a coûté plus de 30 millions de Fcfa, selon notre interlocuteur, et a répondu à un besoin urgent, vu la situation de l'ancienne maternité. Il a ajouté que la mairie l'a ensuite équipée.

Pour l'éclairage public de la commune de Darou Mouhty, la structure a implanté 500 lampadaires. « Nous les avons répartis selon les besoins des quartiers », dit-il. Outre cet aspect, « Taku Défar Darou » priorise l'environnement urbain, en menant des actions de reboisement.

Ainsi, ils ont planté 600 arbres dans la grande mosquée, et d'autres zones de la ville, et en assurent leur entretien. Des projets sont aujourd'hui dans le circuit, comme celui de filtrer l'eau consommée par les populations, le pavage des alentours de la grande mosquée, et d'autres zones, l'installation de trois cents nouveaux lampadaires, dans différentes localités.

Dans le secteur de l'éducation, « Taku Défar Darou » prévoit d'ouvrir une école coranique et d'offrir des mutuelles de santé à celles existantes pour assurer la prise en charge sanitaire des élèves.