Sénégal: Jeunesse - Installation d'un nouveau Conseil consultatif avant la fin du premier semestre 2026

19 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Makhfouse Ngom

La célébration de la fête nationale du 4 avril 2026 doit servir de nouvelle dynamique pour une politique nationale de la jeunesse en phase avec la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation, Sénégal 2050, a appelé le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, hier en Conseil des ministres. Le communiqué sanctionnant la réunion renseigne que cette dynamique doit conduire à la mise en place d'une nouvelle politique de jeunesse.

« Il demande de veiller à l'installation, avant la fin du premier semestre de l'année 2026, du nouveau Conseil consultatif des jeunes du Sénégal et de prendre les dispositions appropriées pour la tenue de la Semaine nationale de la jeunesse », peut-on lire dans le document. Poursuivant, le président de la République exhorte le gouvernement à « renforcer les actions en faveur des jeunes et à améliorer l'environnement économique et social de la jeunesse ».

