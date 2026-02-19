Congo-Brazzaville: Département de la Lékoumou - Des kits de maternité offerts aux centres de santé intégrés

L'association dénommée « Iminou » dirigée par Bel-Ange Massouémé a remis, du 13 au 15 février, des médicaments essentiels et des kits de maternité aux centres de santé intégrés d'Indo, à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, avec l'appui de la dynamique Tsi Tsi Ko Tsi Ko, en présence du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Michrist Kaba Mboko.

Le don a été composé des médicaments et des kits de maternité destinés aux centres de santé et des vivres à la communauté urbaine. La remise du don s'inscrivait dans le cadre du programme d'action 2026 de l'association en vue de rendre hommage à Jean Nicolas Moungala, ancien sénateur du district de Mayéyé, a expliqué la présidente. L'objectif est de soutenir le personnel soignant et de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.

Pour Bel-Ange Massouémé, la journée a été placée sous le signe de la joie, du partage et de la fraternité. Le geste marque le début de nombreuses initiatives en faveur de la population.

« A travers cette action sociale, l'association réaffirme son engament et sa disponibilité à oeuvrer pour le bien-être de la communauté. Le vénérable Moungala nous rappelait souvent que le vivre-ensemble est le socle de l'unité et de la cohésion au sein d'une communauté », a-t-elle déclaré, ajoutant:« Nous croyons profondément que le développement d'une communauté commence par le bien-être de sa population ».

Ainsi, Bel-Ange Massouémé a demandé aux bénéficiaires de recevoir ce don comme une aide matérielle mais aussi comme un message de considération, de respect et d'encouragement pour le vivre- ensemble et la solidarité entre les filles et fils de Sibiti et de Mayéyé.

A cette même occasion, les veuves, les orphelins et les familles en situation de précarité ont reçu à leur tour les non-vivres et vivres frais, notamment des pagnes, des poulets, du riz, de l'huile.

L'association Iminou a pour mission l'amélioration de la qualité de vie de la population, la promotion de la santé et du bien-être, la lutte contre les violences ayant pour base le genre, la défense des droits de l'enfant et l'assistance humanitaire aux personnes vulnérables.