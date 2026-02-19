Afrique de l'Ouest: Deme Sira - Des Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire offrent 32,5 Tonnes de riz aux populations des Koulsé

19 Février 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Emil Abdoul Razak Segda

Des ressortissants de la région des Koulsé vivant dans la commune de Bloléquin (Côte d'Ivoire) ont offert, le jeudi 19 février 2026 à Kaya, 32,5 tonnes de vivres composées essentiellement de riz d'une valeur de 12,5 millions de francs.

Le don est composé essentiellement des sacs de 25 kg de riz de 32,5 tonnes et d'une valeur de 12,5 millions de francs CFA. Le geste vient des ressortissants de la région des Koulsé vivant dans la commune de Bloléquin en Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise de ces vivres a eu lieu, le jeudi 19 février 2026 à Kaya. Pour le chef-adjoint de la communauté de Sandbondtenga à Bloléquin (droite), Madi Sawadogo, ce geste vise à apporter leur soutien alimentaire aux déplacés internes en difficulté.

A l'entendre, les contribuables de ce don sont les ressortissants de Boulsa, Pissila, Barsalogho, Kongoussi, etc. Le directeur régional en charge de la Solidarité nationale, Karim Diallo, a salué ce geste à juste valeur en ce sens qu'il vient à point nommé. « Ces vivres permettront d'accompagner les personnes vulnérables dans la région des Koulsé en cette période de jeûne et carême des fidèles chrétiens et musulmans », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le DR Diallo a invité les autres filles et fils de la région à emboiter le pas des compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Pour le président régional du patronat burkinabè des Koulsé, Rasmané Ouédraogo, a salué l'initiative de solidarité. « Le geste est intègre, car étant en Côte d'Ivoire, ils s'intéressent toujours à la patrie en volant au secours aux personnes en difficulté », s'est-il réjoui.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.