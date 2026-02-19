Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - Une campagne de sensibilisation organisée à Pointe-Noire

19 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

À l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant, le Programme national de lutte contre les cancers (PNLC) a investi la mairie de Loandjili à Pointe-Noire, le 17 février, afin de sensibiliser le public, notamment les acteurs de santé, au diagnostic précoce et à l'engagement communautaire concernant la lutte contre la maladie.

Le combat contre les cancers pédiatriques au Congo franchit une nouvelle étape. Menée par la coordonnatrice de ce programme, le Pr Judith Nsonde Malanda, l'équipe du PNLC a mobilisé puis sensibilisé des centaines de personnes.

L'événement a réuni un front commun d'acteurs majeurs comme les représentants du laboratoire Biogaran, de l'unité oncologique pédiatrique du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, des médecins, ainsi que les autorités locales dont l'administratrice maire de Loandjili, Edith Yolande Ketta-Banguyd, également présidente de la Fondation Kalisa-Ikama.

Le message porté par les experts consistait à faire comprendre à l'assistance que le cancer de l'enfant n'est pas une fatalité, à condition d'agir vite. Durant les échanges, le Pr Judith Nsonde Malanda a martelé sur l'importance des signes d'alerte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La détection rapide de la maladie augmente considérablement les chances de guérison chez l'enfant », a-t-elle rappelé. Elle a plaidé pour une synergie renforcée entre le secteur public, les partenaires privés et la société civile.

Cette séance de sensibilisation a permis au PNLC d'éveiller les consciences sur les réalités des cancers pédiatriques, d'informer sur les symptômes cliniques devant alerter les parents avant de fédérer les soutiens autour des enfants malades pour briser l'isolement des familles.

La jeunesse au cœur de la prévention

Loin de se limiter à la cérémonie protocolaire, la mission du PNLC s'est prolongée dans le milieu académique. La coordonnatrice s'est rendue à l'Institut supérieur des études ainsi qu'à Bee Green Academy, un établissement tourné vers les métiers de la transition écologique et de la Responsabilité sociétale des entreprises.

Face aux étudiants, le Pr Nsonde Malanda a animé des sessions pédagogiques sur les facteurs de risque et les moyens de prévention. L'idée est de transformer ces jeunes en véritables ambassadeurs de santé, capables de relayer les bonnes pratiques au sein de leurs communautés respectives.

En clôturant cette série d'activités, les organisateurs ont envoyé un message d'espoir : chaque enfant, quelle que soit sa condition sociale, mérite de bénéficier des meilleurs soins pour grandir en bonne santé. Un pas de plus vers un système de santé plus inclusif et une population mieux informée.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.