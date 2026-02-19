Maroc: Michael Dreher - Le Maroc, une 'terre de storytelling', une force narrative en déperdition ailleurs

Le Maroc est une "terre de storytelling" où la culture du récit demeure vivante, à l'heure où d'autres pays ont perdu cette force narrative, a affirmé le producteur allemand Michael Dreher, qui participait à une rencontre de l'European Film Market (EFM), l'événement professionnel B2B du 76e Festival international du film de Berlin (12-22 février).

Pour M. Dreher, cette singularité tient au fait que la figure du "storyteller" conserve au Maroc une place centrale dans la société, évoquant à cet égard la place Jemaa El-Fna à Marrakech, où des cercles continuent de se former autour de conteurs qui ont encore des histoires à partager.

Selon lui, cette vitalité narrative constitue un atout majeur au où moment où certaines nations peinent à préserver leur propre récit collectif. Le Maroc, estime-t-il, conserve au contraire cette énergie et cette capacité à produire des histoires ancrées dans son identité.

Le producteur allemand considère que cette dimension pourrait prendre une ampleur nouvelle à l'horizon 2030. "L'attention globale sur le Maroc va beaucoup s'accentuer lors de la Coupe du monde", a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"A cette occasion, le monde aura les yeux rivés sur le Royaume et s'intéressera davantage à son histoire et à son évolution au fil des siècles", a ajouté le producteur international, qui a coréalisé plusieurs projets avec des producteurs marocains.

M. Dreher a également insisté sur la position géographique "unique" du Maroc, situé à la croisée du monde arabe, de l'Afrique et de l'Europe, séparé du continent européen par une "frontière très claire, tout en y étant extrêmement proche".

Selon lui, cette position géographique, qui fait du Maroc un carrefour et un espace de rencontre et d'échange, lui confèrent un potentiel narratif exceptionnel pour des oeuvres cinématographiques.

Sur le plan professionnel, M. Dreher s'est dit "toujours très impressionné" par la qualité des techniciens marocains et le professionnalisme de l'ensemble de l'écosystème. Il estime que les techniciens et artistes marocains sont "Top-notch dans le monde", saluant également leur patience et leur engagement collectif, et qualifiant l'expérience de tournage dans le Royaume "d'unique".

M. Dreher a participé, aux côtés d'un panel de producteurs marocains et internationaux, au "Berlinale Series Market", volet consacré aux séries internationales de l'EFM, où plusieurs séries marocaines ou coproduites au Maroc ont été présentées à des fins de diffusion et de commercialisation à l'international.