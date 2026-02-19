Ile Maurice: Mutualisation des syndicats pour plus de transparence et de management

Une nouvelle dynamique syndicale prend forme au sein d'Air Mauritius (MK). L'Air Mauritius Common Platform (AMCP), regroupant plusieurs syndicats représentant les employés d'Air Mauritius Ltd, a officiellement été lancée à la suite des récents développements affectant la compagnie nationale, notamment les négociations en vue de la signature d'un nouvel accord collectif. La plateforme a tenu une conférence de presse, hier, à Réduit, afin d'exposer ses préoccupations et ses revendications.

Radhakrishna Sadien, négociateur de la plateforme AMCP, a expliqué que la création de cette structure répond à une nécessité. Selon lui, les employés sont conscients que MK constitue une fierté nationale et un pilier essentiel de l'économie, dont le secteur touristique.

«Il ne fait pas sens que le tourisme soit un pilier national et que nous dépendions d'autres compagnies aériennes pour acheminer les touristes vers Maurice», a-t-il déclaré. Il a rappelé que les travailleurs avaient consenti à d'importants sacrifices durant la pandémie de Covid-19, avec des baisses salariales significatives, et qu'ils ne devraient pas payer le prix des erreurs des administrations passées.

Dans un contexte où les compagnies aériennes internationales amorcent leur reprise économique, l'AMCP estime qu'un nouvel accord collectif est indispensable. «Il faut travailler ensemble dans l'intérêt de l'île Maurice et pour offrir un meilleur service à travers notre compagnie nationale», a souligné Radhakrishna Sadien.

Il a également évoqué les défis actuels, notamment le recours à des consultants dont les rémunérations varieraient entre Rs 200 000 et Rs 500 000, ainsi que des rumeurs de négociations avec Qatar Airways et d'autres compagnies étrangères. «Les syndicats doivent connaître le business plan de MK. C'est aussi pour cela que cette plateforme a été créée», a-t-il insisté.

Krish Sunnasy, secrétaire général de la Federation of Progressive Unions et membre de l'AMCP, a précisé que quatre syndicats s'étaient déjà regroupés au sein de la plateforme et que d'autres pourraient les rejoindre. Selon lui, l'objectif est clair : oeuvrer dans l'intérêt de Maurice et renforcer la compagnie nationale. Il estime que le secteur de l'aviation peut devenir un levier majeur de croissance économique, à condition de définir une politique d'aviation claire et cohérente.

«Les travailleurs doivent aussi pouvoir s'exprimer sur les décisions. Nous voulons proposer des idées pour une politique d'aviation clairement définie, avec un rôle précis pour MK», a-t-il expliqué. Le syndicaliste a également plaidé pour une meilleure valorisation de la main-d'oeuvre locale. Il a évoqué la nécessité d'offrir davantage d'opportunités aux Mauriciens plutôt que de recruter des expatriés, soulignant que l'aviation demeure un secteur à hauts revenus.

De son côté, Vishal Gajeelee, président de l'Air Mauritius Staff Association, a mis l'accent sur le problème de sous-effectif, comme au niveau des opérations au sol. «Dans certains départements, nous étions 15. Aujourd'hui, nous travaillons avec une moitié des effectifs», a-t-il affirmé, précisant que plusieurs départs survenus durant la pandémie n'ont jamais été compensés. Il a rappelé que le dernier accord collectif signé pour les employés remonte à 2018 et a insisté sur l'urgence d'un nouveau cadre d'entente. «Le meilleur atout d'une entreprise, ce sont ses employés. Prenez soin de vos employés et ils prendront soin de votre compagnie», a-t-il déclaré.

Yasdev Ramlagan, autre membre de la plateforme, a évoqué les difficultés traversées par la compagnie lorsqu'elle était sous administration. Il a lancé un appel au gouvernement pour l'élaboration d'un business plan à l'horizon 2050. «Nous ne sommes pas là pour nous opposer au management, mais pour aider MK à retrouver ses quatre étoiles et à devenir la première en Afrique.»

En conclusion de la conférence, Radhakrishna Sadien a renouvelé l'appel à la transparence, notamment concernant des rapports financiers qui, selon les syndicats, n'ont pas été rendus publics comme annoncé initialement par le management. La plateforme sollicite une rencontre avec le Premier ministre, Navin Ramgoolam, ainsi qu'avec le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, afin de discuter des défis et des inquiétudes des employés, dont le manque de personnel à différents niveaux et la nécessité de définir une vision claire pour l'avenir de MK.