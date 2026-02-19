Ile Maurice: Février, un mois béni des dieux

Chacun sa culture, chacun sa croyance, où chaque fête est un fil qui tisse la richesse et la beauté de l'île. Février rime avec recueillement, partage et traditions qui se répondent d'une culture à l'autre. Ce mois devient presque un pont entre les communautés. À peine les kanwars du Maha Shivaratri étaient-ils revenus du lac sacré de Grand-Bassin dimanche et que les lanternes du Nouvel an chinois avaient-elles illuminé l'île mardi que les chrétiens entamaient le carême avec le mercredi des Cendres.

Hier marquait le début du carême pour les chrétiens. On se fait mettre un peu de cendres sur le front pour se rappeler de réfléchir, se calmer, être plus sage et parfois, faire un peu attention à ce qu'on mange ou boit pendant 40 jours: 40 jours pendant lesquels les chrétiens jeûnent, en préparation de la Pâques, la fête qui célèbre la résurrection de Jésus. Cette année, le carême a commencé ce mercredi 18 février et prendra fin le jeudi 2 avril.

Tout comme le carême prépare les chrétiens à la Pâques, le Ramadan prépare les musulmans à un mois de jeûne, de prières et de partage. C'est le mois sacré pour les musulmans. Pendant environ 30 jours, ils ne mangent ni ne boivent du lever au coucher du soleil. C'est un temps pour prier, réfléchir, être patient, se rapprocher de Dieu, penser aux autres et partager.

Quelques jours plus tôt, le 15 février, les hindous ont célébré le Maha Shivaratri dans la prière et le recueillement. Le 1er février, la communauté tamoule a marqué le Thaipoosam Cavadee, un temps de foi, de dévotion et de discipline.

En février, l'île connaît une succession de jeûnes et de moment de recueillement. Des traditions et rites différents, mais un même fil conducteur: ralentir, se recentrer, cultiver la patience et penser aux autres.