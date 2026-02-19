Ile Maurice: Navin Ramgoolam participe à l'ouverture de l' «AI Impact Summit»

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a participé ce jeudi à l'ouverture officielle de l'AI Impact Summit, organisée au Bharat Mandapam, à New Delhi.

Ramgoolam a également effectué une visite des Country Pavilions en compagnie de son homologue indien, Narendra Modi, ainsi que d'autres dirigeants internationaux.

Le Premier ministre est ensuite intervenu lors de la séance réservée aux chefs d'État et de gouvernement, sous la présidence de Narendra Modi.

Avec Bharrat Jagdeo, vice-président du GuyanaEn discussion avec Kristalina Georgieva, directrice générale et présidente du conseil d'administration du Fonds Monétaire International