Ile Maurice: Le nouvel ambassadeur suisse présente ses lettres de créance, signe de liens renforcés avec le pays

L'ambassadeur désigné de la Suisse à Maurice, Stefano Toscano, a présenté officiellement ses lettres de créance au président de la République, Dharam Gokhool, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la State House, Réduit, ce mercredi 18 février 2026, marquant ainsi le début de sa mission diplomatique. L'arrivée de l'ambassadeur Toscano, qui était accompagné de son épouse et de hauts fonctionnaires, témoigne des relations cordiales et de longue date qui unissent Maurice et la Suisse, établies depuis 1968.

Lors de la réunion, les deux parties ont passé en revue les protocoles d'accord en vigueur et discuté d'une coopération active dans plusieurs secteurs, notamment la santé, le tourisme et les investissements directs étrangers, ainsi que des questions relatives à la diaspora suisse à Maurice. Elles ont exploré les possibilités de collaboration universitaire, envisageant des partenariats entre les universités suisses et l'université de Maurice afin de dynamiser la recherche, les échanges d'étudiants et les programmes conjoints.

Pour l'avenir, la délégation a identifié plusieurs domaines stratégiques pour une collaboration plus étroite : l'économie bleue, l'industrie pharmaceutique, l'intelligence artificielle, la transformation numérique, la FinTech, la blockchain et la cybersécurité. L'ambassadeur Toscano a souligné l'importance de partager les avancées positives avec les parties prenantes en Suisse et s'est dit convaincu qu'un dialogue soutenu renforcerait les relations bilatérales et susciterait de nouvelles initiatives mutuellement avantageuses.

Un des pays les plus prospères

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pays de 9 millions d'habitants, enclavé et montagneux, la Suisse, de par sa position géographique en Europe centrale et sa neutralité délibérée, a bénéficié d'une stabilité politique et d'un accès privilégié aux marchés internationaux, ce qui lui a permis de devenir l'un des pays les plus prospères du monde. Elle possède l'une des économies les plus compétitives au monde, notamment grâce à son secteur des services florissant.

Son endettement public est faible par rapport aux normes internationales et son système fiscal est compétitif. Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent le pilier de son économie, fortement axée sur l'exportation.

De plus, le pays applique l'un des taux de TVA les plus bas d'Europe. La plupart des biens et services sont soumis à une TVA de 8,1 %. Un taux réduit de 3,8 % est appliqué aux services d'hébergement, tandis que les articles de consommation courante sont soumis à un taux de 2,6 %. L'Union européenne (UE) est son principal partenaire commercial.

D'après les chiffres publiés par l'Observatoire de la complexité économique (OEC), en 2024, Maurice a exporté pour 37,1 millions de dollars vers la Suisse. Les principaux produits exportés étaient les pierres synthétiques reconstituées pour la joaillerie (6,52 millions de dollars), les produits perliers (5,57 millions de dollars) et les horlogeries (5,12 millions de dollars).

Au cours des cinq dernières années, les exportations mauriciennes vers la Suisse ont diminué de 2,76 % par an, passant de 42,7 millions de dollars en 2019 à 37,1 millions de dollars en 2024. En 2024, Maurice a importé pour 55,8 millions de dollars de la Suisse. Les principaux produits importés étaient les médicaments (7,5 millions de dollars), l'or (5,67 millions de dollars) et les pierres synthétiques reconstituées pour la joaillerie (3,61 millions de dollars).

Au cours des cinq dernières années, nos importations de la Suisse ont augmenté à un taux annuel de 2,48 %, passant de 49,3 millions de dollars en 2019 à 55,8 millions de dollars en 2024.