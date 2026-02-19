Ile Maurice: Un homme interpellé avec de l'héroïne et des drogues synthétiques

Une opération menée par le sergent Minerve de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et la Special Team de Grand-Baie a conduit à l'arrestation d'un homme de 29 ans, après la découverte d'une importante quantité de substances suspectées d'être des drogues dangereuses à son domicile à Riche-Terre.

Les faits se sont déroulés le mardi 18 février, vers 17 h 45, lorsqu'une équipe a effectué une descente chez Kenny David Var. Lors de la fouille, menée en présence du suspect, les policiers ont saisi plusieurs éléments compromettants.

Parmi les découvertes figurent un sachet en plastique contenant 24,34 g de matière végétale présumée drogue synthétique, ainsi qu'un tube cylindrique renfermant 11 petits paquets en aluminium contenant au total 0,92 g d'héroïne supposée. Une autre portion d'héroïne, emballée dans un morceau de plastique transparent, pesant 1,32 g, a également été récupérée.

D'autres indices laissent penser à une activité de trafic : une balance de poche portant des traces de drogue et un rouleau de papier aluminium partiellement utilisé, probablement destiné à l'emballage des substances illicites.

Héroïne, drogues synthétiques, balance et argent saisis lors de la perquisition.

Les officiers ont aussi saisi Rs 6 700, soupçonnés d'être issus de la vente de drogue. Selon la police, la valeur totale des substances confisquées s'élève à Rs 151 350. Le suspect a été immédiatement conduit au bureau de l'ADSU à Grand-Baie pour interrogatoire.

Déjà connu des services de police pour des affaires de trafic de drogue, l'homme devrait, à l'issue de l'enquête préliminaire, être placé en détention au Piton Detention Centre.