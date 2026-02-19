Ile Maurice: Le «Human Resource Manager» Ritesh Kumar Hurchund suspendu

19 Février 2026
L'Express (Port Louis)

La Compagnie Nationale de Transport (CNT) a procédé à la suspension avec maintien de salaire de son Human Resource Manager, Ritesh Kumar Hurchund. La décision a été prise à la suite d'un rapport d'audit interne commandité par le conseil d'administration.

Contacté, le directeur de la CNT, Harvin Soonarane, a confirmé l'information et assuré que la procédure habituelle a été respectée. «Cette suspension avec maintien de salaire fait suite à un rapport d'audit interne à la demande du conseil d'administration. Nous avons reçu le rapport hier et l'avons envoyé au président de la compagnie. On m'a demandé de prendre les dispositions nécessaires», explique Harvin Soonarane.

Le directeur souligne que cette mesure administrative ne constitue pas une sanction disciplinaire à ce stade, mais s'inscrit dans le cadre d'une démarche interne visant à faire la lumière sur les éléments soulevés dans le rapport.

Harvin Soonarane tient également à préciser que cette affaire n'est «aucunement liée» à la suspension récente de trois receveurs de la CNT. Il ajoute que d'autres membres du même département sont également concernés par les conclusions de l'audit interne, sans toutefois divulguer davantage de détails sur la nature des observations formulées.

Ritesh Kumar Hurchund occupe le poste de Human Resource Manager au sein de la CNT depuis 2019. Une enquête interne devrait se poursuivre dans les prochains jours.

