Maroc: Transport maritime mondial - Le Maroc s'affirme comme moteur de la transition énergétique

Le Maroc peut jouer un rôle de "moteur de la transition énergétique" du transport maritime mondial, à la faveur de sa position géographique stratégique, ses ressources abondantes en énergies renouvelables et son potentiel de production d'hydrogène à faible coût, affirme la Banque mondiale (BM).

Le Royaume se positionne "déjà en tant qu'acteur clé du transport maritime, et ses ports sont prêts à servir de plaques tournantes pour la production, le stockage, le soutage et l'exportation d'hydrogène vert", souligne la BM dans un article consacré aux atouts et potentialités du Maroc en la matière, publié sur son site internet. D'ici à 2030, les navires en escale dans les ports marocains pourraient nécessiter près de 0,2 Mt d'hydrogène-équivalent en carburant

Selon l'institution internationale, l'accélération du développement de la filière de l'hydrogène vert au Maroc créera de l'emploi, générera des revenus supplémentaires, améliorera l'accès à l'eau potable et renforcera l'approvisionnement en électricité. Et d'ajouter que l'énergie renouvelable excédentaire générée par la production d'hydrogène peut également servir aux communautés locales.

Les auteurs de cette étude font observer que le secteur maritime mondial se trouve à un tournant décisif, en ce sens qu'il doit relever un double défi, à savoir répondre à une demande croissante de services de transport maritime tout en gérant ses émissions de manière responsable, rapporte la MAP.

A cet égard, les dérivés de l'hydrogène vert, comme l'ammoniac et le méthanol, s'imposent comme des options prometteuses pour remplacer les carburants traditionnels dans le transport maritime.

Par conséquent, des quantités importantes d'hydrogène vert seront nécessaires pour alimenter le transport maritime ainsi que d'autres secteurs, observe la BM, relevant que cela représente une "excellente opportunité" pour certains pays, comme le Maroc, de tirer profit d'une industrie nouvelle et en pleine croissance.

"Le Maroc, grâce à sa position géographique stratégique, ses ressources abondantes en énergies renouvelables et son potentiel de production d'hydrogène à faible coût, est bien placé pour répondre à cette demande", estime la Banque mondiale.

A ce propos, l'institution mondiale relève que les infrastructures portuaires constituent un élément majeur du cadre stratégique du gouvernement marocain pour développer la filière de l'hydrogène vert, notant que des ports marocains comme ceux de Tanger Med, Mohammédia, Jorf Lasfar et Tan-Tan pourraient jouer un rôle déterminant dans la réalisation des ambitions du Maroc en matière d'hydrogène vert.

En effet, le Groupe de la Banque mondiale estime que, d'ici 2030, dans un scénario de demande moyenne, les navires faisant escale dans les ports marocains pourraient nécessiter environ 0,2 million de tonnes d'hydrogène-équivalent en carburant, et environ 2,83 millions de tonnes d'ici 2050. Cet hydrogène serait converti en combustible marin vert sous forme d'ammoniac ou de méthanol.

Actuellement, Tanger Med, l'un des plus grands ports à conteneurs au monde, traite autour de 1,5 million de tonnes de carburants fossiles destinés au transport maritime chaque année, relève la BM, estimant que ce port marocain est bien placé pour devenir un hub de soutage de carburant vert, captant la demande des navires transitant par l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés au monde.

Le port de Jorf Lasfar joue également un rôle stratégique dans cette transformation, en traitant déjà environ deux millions de tonnes d'ammoniac par an, ajoute-t-on, notant que cela en fait un site idéal pour intégrer les dérivés de l'hydrogène vert comme intrants dans les procédés industriels existants.

"En utilisant l'ammoniac vert pour produire des engrais, Jorf Lasfar pourrait contribuer à la décarbonisation du secteur des engrais au Maroc", soulignent encore les auteurs de l'article.

Au-delà du secteur maritime, les ressources marocaines en énergies renouvelables constituent la base d'une production d'hydrogène vert à grande échelle et à faible coût, soutient l'article.

Et de souligner que l'intérêt pour l'hydrogène vert est porté par la croissance de la demande mondiale en énergie et en carburant, y compris les alternatives aux combustibles fossiles.

L'article relève, par ailleurs, que l'Europe, dans le cadre de son initiative "REPowerEU", devrait importer plus de 10 millions de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2030, faisant du Maroc un partenaire naturel en raison de sa proximité et de son potentiel de production.

Les voies maritimes qui traversent le détroit de Gibraltar renforcent davantage la position du Maroc en tant que pôle mondial de l'hydrogène, conclut la BM.