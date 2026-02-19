Sénégal: La FSBB signe avec l'équipementier Capelli Sport, lundi

Dakar — La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) annoncer qu'elle va signer lundi un nouveau contrat d'équipementier avec la marque Capelli Sport.

"Avec ce nouveau partenariat, les équipes nationales du Sénégal disposeront d'uniformes de haute gamme répondant mieux à leur standing", affirme l'instance dirigeante du basket sénégalais. La FSBB avait signé, en janvier 2025, un contrat de deux ans avec l'équipementier Majestee.

Capelli Sport est l'un des partenaires de la NBPA (National Basketball Players Association), le syndicat des joueurs de la NBA. La marque Capelli Sport est présente dans beaucoup de pays et accompagne plusieurs disciplines sportives, selon la Fédération sénégalaise de basket-ball.