Sénégal: Fête du 4 avril - Le comité régional de Diourbel mise sur l'anticipation et l'implication des acteurs

Diourbel — Le comité régional d'organisation de la fête nationale de l'indépendance à Diourbel (centre) mise cette année sur l'anticipation et l'implication de l'ensemble des parties prenantes pour assurer une meilleure organisation du défilé, a indiqué le gouverneur de cette région, Ibrahima Fall.

Le chef de l'exécutif régional a présidé, ce jeudi, une réunion portant sur les préparatifs du 66e anniversaire de la fête de l'indépendance, en présence de son adjoint chargé du développement, Djibril Diop, des préfets des départements de Bambey, Diourbel et Mbacké. Il y avait aussi le représentant du commandant de la zone militaire numéro 7 couvrant les régions de Diourbel et de Thiès, ainsi que des forces de défense et de sécurité. Dans le contexte du ramadan et du carême, le gouverneur a souligné la nécessité d'aménager des horaires appropriés pour les répétitions, notamment pour les élèves.

S'agissant du défilé scolaire, Ibrahima Fall a demandé à l'inspecteur d'académie de veiller au choix des établissements devant défiler, en tenant compte notamment de la disponibilité des tenues scolaires. Comme l'année dernière, une sélection d'écoles des cycles élémentaire et moyen-secondaire ainsi que des écoles coraniques est prévue, a-t-il ajouté. Le chef de l'exécutif régional a insisté sur la nécessité de mettre l'accent sur la rotation dans le choix des établissements scolaires, afin de garantir une participation équitable.

Toutes les forces de défense et de sécurité présentes dans la région et disposant d'un effectif vont défiler à l'occasion de cette fête, en même temps qu'un détachement de la zone militaire numéro 7. Le gouverneur a enfin invité les services techniques concernés à tenir des réunions dans les meilleurs délais et à lui transmettre la liste des défilants retenus par secteur et corps de métier.

