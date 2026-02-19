Sénégal: Ramadan - Des kits alimentaires d'une ONG koweitienne à des personnes vulnérables de Dakar et sa banlieue

19 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ONG humanitaire koweitienne Direct Aid Society a distribué "près de 700 kits alimentaires" à des personnes vulnérables de Dakar et de sa banlieue, jeudi, dans le cadre son programme de solidarité mis en oeuvre durant le ramadan.

L'appui de l'ONG koweitienne vise essentiellement à soulager les familles vulnérables, a expliqué Mohamed Lamine Hamadi, son représentant-résident. Il s'exprimait lors de la cérémonie organisée au terrain municipal de Dieuppeul pour la remise de ce don comprenant du riz, du sucre, du lait, de l'huile, de la tomate, des dattes entre autres denrées alimentaires de première nécessité.

"Nous avons remis ces kits à près de 700 familles qui sont dans la nécessité. Nous avons décidé par cette action d'aider à soulager ces populations. Ce sont les couches les plus vulnérables et qui en ont vraiment besoin de cette aide", a-t-il expliqué. Il a rappelé que l'ONG Direct Aid Society organise chaque année, à l'entame du mois de ramadan, des distributions d'aides alimentaires pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité.

