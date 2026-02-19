Sénégal: Un incendie ravage Touba Thiarène, un village de Kaffrine

Lour Escale — Un incendie survenu, mercredi, à Touba Thiarène, un village de la commune de Lour Escale, dans le département de Koungheul (centre), a causé d'importants dégâts matériels, a appris l'APS jeudi de source sécuritaire.

Le feu a touché 15 maisons et détruit 115 cases, emportant des vivres, des lits, des habits et autres biens essentiels. Malgré l'ampleur du drame, aucune perte en vie humaine et animale n'a cependant été enregistrée.

Selon des témoins, le sinistre est survenu dans un contexte marqué par des vents violents, des conditions particulièrement propices à la propagation rapide des flammes, suscitant une vive inquiétude chez les populations. Un appel au secours a été lancé par les populations locales.