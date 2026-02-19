Sénégal: Un incendie ravage Touba Thiarène, un village de Kaffrine

19 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Lour Escale — Un incendie survenu, mercredi, à Touba Thiarène, un village de la commune de Lour Escale, dans le département de Koungheul (centre), a causé d'importants dégâts matériels, a appris l'APS jeudi de source sécuritaire.

Le feu a touché 15 maisons et détruit 115 cases, emportant des vivres, des lits, des habits et autres biens essentiels. Malgré l'ampleur du drame, aucune perte en vie humaine et animale n'a cependant été enregistrée.

Selon des témoins, le sinistre est survenu dans un contexte marqué par des vents violents, des conditions particulièrement propices à la propagation rapide des flammes, suscitant une vive inquiétude chez les populations. Un appel au secours a été lancé par les populations locales.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.