Sénégal: La Commission sous-régionale des pêches appelle à protéger davantage les ressources halieutiques

Dakar — Le secrétaire permanent de la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), Khallahi Brahim, exhorte les pays membres de cette organisation, leurs partenaires et les organisations de pêche à protéger davantage les ressources halieutiques.

"La prise de conscience est nécessaire chez les décideurs politiques, les partenaires et les communautés, parce que les ressources halieutiques jouent un rôle très important dans les économies nationales et la stabilité sociale de nos pays", a-t-il dit dans une interview accordée à l'APS. La Commission sous-régionale des pêches a été créée en 1985 par le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone, en vue de l'harmonisation" des politiques de pêche de ses pays membres. Son siège se trouve à Dakar.

"Il est tout à fait indispensable que l'on se mette autour d'une même table pour gérer de façon durable les ressources halieutiques", a affirmé Khallahi Brahim, invitant les pouvoirs publics des pays membres de la CSRP à prendre en compte la dimension environnementale des pêches. Le fait de protéger davantage les ressources halieutiques en tenant compte de l'environnement des zones de pêche "sera un signal fort pour nos partenaires", selon M. Brahim.

Cette protection est d'autant plus nécessaire que les ressources halieutiques font partie des plus importantes richesses des pays membres de la CSRP, a-t-il dit. "Tous nos partenaires internationaux doivent prendre conscience de l'intérêt que nous avons de la bonne gestion des ressources halieutiques, pour le bien de tous", a-t-il ajouté.

Le secrétaire permanent de la Commission sous-régionale des pêches signale que la pêche artisanale concentre environ 70 % des prises effectuées dans les zones de pêche de la région. Il existe près de 50 000 embarcations de pêche dans les sept pays membres de la CSRP, d'après Khallahi Brahim. La Commission sous-régionale des pêches va associer plusieurs partenaires à l'exercice de sa mission, ce qui devrait aboutir à "de très importants résultats, pour la pêche artisanale surtout, en 2026 et 2027", a-t-il assuré.