Sénégal: Zone Ocde - La croissance du PIB continue de présenter une situation contrastée

La croissance du Pib a présenté une situation contrastée parmi les 24 pays de l'Ocde pour lesquels des données étaient disponibles au quatrième trimestre 2025.

Selon un communiqué, par rapport au troisième trimestre 2025, dix pays ont enregistré une accélération de la croissance du Pib et deux n'ont connu aucun changement, tandis que sept ont affiché un ralentissement et cinq ont enregistré une contraction. En conséquence, la croissance du Pib dans l'Ocde a légèrement ralenti à 0.3 % au T4 2025, contre 0.4 % au trimestre précédent, selon des estimations provisoires.

S'agissant des pays du G7, renseigne la même source, la croissance s'est accélérée en Allemagne et en Italie, atteignant 0.3 % dans les deux pays, contre respectivement 0.0 % et 0.2 % au T3 2025. Dans ces deux pays, la croissance a été soutenue par des hausses de la consommation des ménages et des administrations publiques ; en Italie, une augmentation de l'investissement a également apporté une contribution positive.

En revanche, renseigne le document, la croissance a ralenti en France au T4, à 0.2 % contre 0.5 % au trimestre précédent, le déstockage continuant de peser sur l'activité. Au Canada, le Pib s'est contracté au T4 (-0.1 %), après une croissance de 0.6 % au T3, tandis que la croissance au Royaume-Uni est restée stable à 0.1 %. Au Japon, la croissance du PIB s'est redressée au T4 (0.1 %), principalement portée par une hausse de l'investissement, après une contraction du PIB au T3 (-0.7 %). Les données du Pib des États-Unis pour le T4 2025 n'étaient pas encore disponibles au moment de la publication de ce communiqué.

Parmi les autres pays de l'Ocde pour lesquels des données étaient disponibles, la Lituanie a enregistré le taux de croissance trimestrielle le plus élevé au T4 (1.7 %), suivie d'Israël et de la Pologne (1.0 % dans les deux cas). À l'inverse, l'Irlande et la Corée ont enregistré des contractions de respectivement 0.6 % et 0.3 %.

Les premières estimations annuelles indiquent que la croissance du Pib dans l'Ocde s'est établie à 1.7 % en 2025, contre 1.2 % en

2024 et 1.1 % en 2023. Parmi les 24 pays de l'Ocde pour lesquels des données étaient disponibles, la croissance a ralenti dans

12 pays et s'est accélérée dans 12 pays en 2025, l'Irlande enregistrant la plus forte croissance annuelle en 2025 (12.6 %).

Contrairement à l'année précédente, où sept pays avaient enregistré une contraction du Pib, tous les pays de l'Ocde pour lesquels des données étaient disponibles ont affiché une croissance positive en 2025.